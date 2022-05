Quando si parla di cura del corpo ci si concentra moltissimo in particolare su quella del viso. Si usano detergenti, sieri, creme, maschere, contorno occhi e tanto altro. Sotto la doccia invece laviamo il corpo, facciamo lo scrub e poi usiamo la crema idratante. Diciamo che l’attenzione che diamo al viso è sicuramente diversa rispetto a quella che diamo al corpo. Ma il corpo non va assolutamente trascurato. Anche questo deve essere nutrito nel modo corretto.

Una cosa che ad esempio facciamo poco è quella di esfoliare il corpo con degli scrub. Passaggio invece molto importante e fondamentale per la pelle. Gli scrub in commercio sono tantissimi e di vari tipi. Ci sono, poi, quelli super costosi, ma anche quelli economici, ed economico non significa di cattiva qualità.

Per il viso sicuramente usiamo un prodotto che contenga l’acido ialuronico. Questo acido delicato è molto importante per la pelle, perché la rende tonica, morbida e la rimpolpa. Si può trovare assieme ad altri ingredienti, per questo motivo esistono i sieri con questo acido, ma anche le creme. Prodotti che si possono trovare in farmacia, ma anche in tutti i rivenditori di prodotti cosmetici.

Non più creme idratanti, pochi sanno che sono questi i prodotti da stendere sul corpo per averlo morbido e nutrito

Ma l’acido ialuronico è solo per il viso? Assolutamente no, questo acido è fondamentale anche per la pelle del corpo. E proprio per questo motivo esistono dei prodotti che si occupano della cura del corpo che contengono acido ialuronico.

Questa è una molecola che è in grado di trasportare e trattenere importanti quantità di acqua e quindi di rimpolpare e idratare la pelle. Viene usato moltissimo anche sulle pelli secche e disidratate proprio per questa sua capacità.

Un prodotto sicuramente molto valido è il siero corpo energizzante per gonfiori e ritenzione idrica di Freshly Cosmetics. Un gel effetto fresco e calmante ad assorbimento rapido, ideale da usare su tutto il corpo.

Superba è anche la crema – che in realtà si presenta più come gel – Hydro Boost di Neutrogena con acido ialuronico, molto idratante, che trasferisce tutta l’esperienza dell’idratazione viso alla cura del corpo, per una pelle più luminosa e vellutata.

E infine abbiamo la crema corpo de L’Erbolario che contiene acido ialuronico a tre pesi molecolari per un’azione sul corpo piacevolissima. E allora non più creme idratanti, pochi sanno che sono i prodotti con acido ialuronico quelli da stendere sul corpo.

Approfondimento

Tutte pazze per questo strumento che dirà addio ai capelli scomposti quando li raccogliamo in una coda