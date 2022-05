Avere in armadio un paio di pantaloni comodi e che vestono il corpo come una seconda pelle è un’esigenza che bisogna assolutamente soddisfare. D’altronde, specialmente quando si tratta di jeans, il trucco è puntare sui modelli che vestono meglio il fisico.

Il jeans mom fit non riesce a valorizzare ogni tipologia di fisico e lo stesso discorso vale per il modello flare o quello a sigaretta.

Le donne con fisico a pera, ad esempio, dovrebbero prediligere il modello straight, che aiuta a camuffare qualche rotondità sulle cosce. Questo modello veste bene anche donne con fisici più larghi, a patto di puntare anche sugli abbinamenti giusti.

La vera novità di questa primavera

Una volta compreso che il modello straight è perfetto per donne con questa tipologia di fisico, non resta che sceglierlo seguendo l’ultima tendenza di stagione. Si tratta dei patchwork denim, ossia una particolare lavorazione del jeans che restituisce l’effetto “rattoppato”. Una serie di lembi di jeans di misure, colorazioni e trame differenti sono cucine come a voler figurare un “riciclo” di tessuti.

Semplicemente, valorizzano fisici larghi e a pera questi jeans che mai ci saremmo aspettati di rivedere in versione patchwork. A scegliere di abbracciare questa tendenza sono state numerosissime donne, tra cui bellissime modelle.

Ma come indossare questo jeans patchwork senza correre il rischio di sembrare sciatte e poco curate?

Valorizzano fisici larghi e a pera questi jeans tattici che vanno di moda adesso perché originalissimi

Il segreto è abbinare lo straight jeans in versione patchwork con una giacchetta corta in denim coordinata. Sotto al completo, basterà indossare qualcosa di bianco, come una canotta o una camicia a seconda della stagione e della propria fisicità. Infatti, basta indossare la camicia dentro i pantaloni in questi 2 modi per migliorare incredibilmente il proprio fisico.

Ai piedi, servirà indossare semplicemente delle sneakers bianche in pelle o materiali più lucidi e completare l’intero look con un accessorio importante. La borsa potrà essere, infatti, una shopping bag bianca oppure un comodo zainetto per la città.

In ogni caso, questo look comodo e versatile sembra essere la vera tendenza da seguire assolutamente. Con un paio di occhiali grandi sul viso, l’effetto è subito street style.

Approfondimento

I jeans di moda per la primavera non sono blu ma di quest’eccezionale colore per nascondere cosce e fianchi