Che sia estate o che sia inverno, quando sale un certo languorino è impossibile resistere alla tentazione di mangiare qualche dolcetto. Un piccolo peccato di gola che soddisfa il palato e rasserena l’anima.

Con l’arrivo dei primi freddi d’ottobre e abbandonata la famosa prova costume dell’estate, farsi coccolare dal gusto buono di un bel dessert è l’ideale, soprattutto se il dolce è quello più genuino, fatto in casa.

Ovviamente, parliamo sempre di piccole concessioni. Piccoli “sgarri” da commettere dopo una settimana di alimentazione corretta, possibilmente senza eccessi. Inutile dire che seguire uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata è importante ad ogni età.

Tuttavia, quando arriva il momento del dolce è giusto concederselo senza alcun senso di colpa. Dunque, ci si mette all’opera per scegliere la ricetta giusta, sì ma quale?

Deliziosi consigli

Il ventaglio di prelibatezze da poter sgranocchiare è davvero ampio e molto spesso si fa fatica a scegliere quello giusto.

Per i più indecisi, suggeriamo questa morbidissima e profumata torta di mele. Un grande classico che si mangia sempre con piacere ed è anche facilissimo da fare.

Anche questo pan brioche è da provare assolutamente, perché diventa sofficissimo grazie ad un ingrediente speciale, che si trova ovunque in questo periodo.

Se le proposte non hanno ancora convinto il palato, allora quest’idea potrebbe essere d’aiuto. Si tratta di un solo impasto per 1.000 torte sofficissime, è questa la ricetta che ci salverà ad ogni occasione, infatti.

Si chiama impasto mille torte e fa parte di quelle ricette di base che non possono mancare nel nostro prezioso ricettario. Di seguito, sveleremo tutto l’occorrente per portarla in tavola in poche mosse.

Perfetto per torte, plum-cake, muffin, ciambelle, insomma per tutto o quasi. Inoltre, l’impasto 1.000 torte è davvero semplicissimo.

Ecco gli ingredienti per 8 persone

4 uova;

300 g di farina 00;

250 g di zucchero;

150 g di latte;

130 g di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Quest’impasto va bene per moltissimi dolcetti, soffici e veloci da personalizzare a piacimento: con cioccolato fuso o in scaglie, frutta secca o fresca, oppure cocco, confettura o crema.

In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Poi, setacciare la farina e unirla alle uova, un cucchiaio per volta.

Mescolare e aggiungere anche il lievito, sempre setacciato. Poi, versare l’olio a filo e anche il latte.

A questo punto bisogna mescolare bene e far amalgamare tutti gli ingredienti e unire anche eventuali ingredienti aggiuntivi, come le scaglie di cioccolato o una scorza di limone grattugiata.

Infine, versare l’impasto in una tortiera ricoperta da carta da forno e cuocere a 180°C per circa 40 minuti. Si può optare anche per uno stampo diverso. Una volta cotta, la torta base sarà già pronta per essere assaporata, ma ovviamente si può anche farcire e decorare con gli ingredienti che ci piacciono di più.

