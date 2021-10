Soffice, anzi sofficissima! Una ricetta della tradizione che appare bella e vaporosa come una nuvola, che non prevede il burro e che si prepara in soli 30 minuti.

Un profumo fresco e delicato che inebria i sensi e un procedimento davvero molto facile per un dessert che promette di deliziare il palato, ma anche l’anima.

Buona e genuina, questa torta al limone non può mancare nel ricettario casalingo “segreto” in cui vengono custodite gelosamente tutte le ricette migliori. Come quest’altra deliziosa torta al limone che non ha bisogno del forno e si prepara in 5 minuti.

E per conquistare tutti alla fine di un pranzo, perché non provare anche questa torta classica ricotta e limone?

Profumatissima e soffice questa torta al limone è una vera nuvola di bontà senza burro

Con il famoso “oro giallo”, coltivatissimo anche sui balconi di casa, sono tantissime le ricette che possiamo ricreare e portare sulle nostre tavole. Come la versione senza burro della classica torta al limone che stiamo per preparare.

Senza dubbio profumatissima e soffice questa torta al limone è una vera nuvola di bontà senza burro.

Di seguito tutto l’occorrente per una torta morbida e dall’odore inconfondibile per 6 persone.

Ingredienti

4 uova;

220 g di zucchero;

60 ml di latte;

120 ml di olio di semi;

260 g di farina tipo 00;

60 ml di succo di limone;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito vanigliato;

scorza di limone q.b.

Per la glassa

200 g di zucchero a velo;

40 ml di acqua;

succo di limone q.b.

Procedimento

Il primo passo per preparare la torta al limone senza burro è lavorare le uova intere e lo zucchero, fino a ottenere un impasto spumoso. Poi, aggiungere a filo l’olio, dopo il latte e infine il succo di un limone. Mescolare e unire anche la scorza di limone per accentuare l’aroma.

A questo punto, aggiungere, poco alla volta, la farina precedentemente setacciata. Mescolare con cura per qualche minuto per evitare la formazione di grumi. Successivamente, unire anche la vanillina e il lievito.

Quando l’impasto sarà denso e cremoso, allora sarà pronto per essere cotto.

Prendere una tortiera, possibilmente dal diametro di 26 cm, ricoprirla con carta da forno e versare l’impasto al suo interno.

Far cuocere, in forno già caldo, alla temperatura di 180°C per circa 20 minuti, massimo 30 (a seconda del forno).

Una volta cotta e raffreddata, bisognerà glassare la torta. Dunque, in una ciotola inserire lo zucchero a velo e mescolarlo con l’acqua, versata poco alla volta. Possibilmente, mescolare con le fruste elettriche per evitare grumi. Poi, aggiungere il succo di limone. La glassa deve apparire liscia ma abbastanza densa. In caso contrario, aggiungere un po’ più di zucchero.

Versare la glassa sulla torta e decorare con qualche fettina di limone.