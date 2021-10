Dopo un +5,97% nell’ultimo giorno di contrattazione cosa attendere per questo titolo? In data 16 dicembre 2020 a 2 euro per azione, il nostro Ufficio Studi ha inserito Esautomotion nella propria Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term.

Il titolo (MIL:ESAU) ha chiuso la giornata di venerdì al prezzo di 4,26. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,38 e il massimo a 4,26.

Dopo un rialzo di oltre il 100% cosa attendere per questo titolo? I prezzi di Esautomotion ora potrebbero salire anche del 20% in poche settimane ma procediamo per gradi.

Facciamo una premessa di carattere generale su Piazza Affari. Riteniamo che il listino azionario italiano, come già scritto da diversi mesi su queste pagine, dovrebbe performare meglio rispetto agli indici azionari europei ma anche rispetto a Wall Street.

Per questo motivo, abbiamo selezionato 7 titoli sottovalutati da comprare ora e mantenere in portafoglio almeno fino al 30 aprile.

Ci sono però anche altre occasioni da poter cogliere e tra queste c’è proprio Esautomotion.

I prezzi di Esautomotion ora potrebbero salire anche del 20% in poche settimane

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un giudizio) stimano un fair value in area 6,56 per azione in rialzo dal precedente giudizio di 5,84. I nostri studi invece, portano ad un calcolo di 7,50, in rialzo rispetto al precedente giudizio di 6,01 euro per azione.

La nostra strategia di investimento e i livelli da monitorare

Per chi possiede le azioni come da nostre precedenti strategie operative mantenere le posizioni con stop loss/stop profit di lungo termine a 3,53. Primo supporto di breve a 3,86. Fino a quando reggeranno al rialzo i livelli appena indicati, l’obiettivo primo da raggiungere in 3/6 mesi è posto in area 4,80 e poi 5,50. L’obiettivo dei prossimi 12/18 mesi (lungo termine) viene posto in area 7,50. Per chi volesse comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli operativi. Attenzione, in quanto il titolo capitalizza solo 49,9 milioni di euro circa e scambia con bassi volumi. Questo significa che i prezzi potrebbero oscillare di diversi punti percentuali anche con pochi pezzi scambiati.