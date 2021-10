Soffice come una nuvola, alto e anche talmente buono da far venire l’acquolina in bocca, il pan brioche che sta impazzando sul web arriva anche sulle nostre tavole.

Dai sapori autunnali e una consistenza eccezionale, il dolce più buono del momento è un lievitato di facile, anzi facilissima preparazione. Difatti, questo sofficissimo pan brioche sta spopolando e sarà il più buono del vicinato, tutti vorranno rubarci la ricetta.

Sarà impossibile resistergli! Iniziare la giornata con questo morbidissimo pan brioche non ha prezzo e se ne sono accorti anche gli internauti che navigando quotidianamente in rete stanno condividendo, provando e riprovando questa ricetta di stagione davvero semplice e gustosa.

Il popolo di Internet, infatti, è sempre alla ricerca di prelibatezze buone da leccarsi i baffi. Premiate ultimamente dagli utenti anche la torta salata senza sfoglia che si prepara in appena 20 minuti e questa parmigiana cremosa e gustosissima conquisterà subito amici e parenti.

L’ingrediente segreto

Il successo di questo lievitato risiede nell’ingrediente speciale e di stagione che conferisce a tutto il dolce quel sapore unico che tanto piace a grandi e piccini.

Stiamo parlando della zucca, il simbolo dell’autunno. Un ortaggio delizioso ricco di antiossidanti naturali come la vitamina A.

A questo punto non ci resta che allacciare il grembiule e metterci ai fornelli.

Per realizzare un favoloso pan brioche alla zucca, ci serviranno:

3 uova;

200 g di polpa di zucca;

300 g di farina 00;

250 g di farina manitoba;

15 g di lievito di birra;

60 g di zucchero;

150 g di burro;

sale q.b.

Procedimento

Innanzitutto, tagliare la zucca a pezzetti e passarli in forno a 190° per mezz’ora.

Intanto, in una ciotola inserire la farina setacciata, poi lo zucchero e il lievito sbriciolato. Mescolare e poi aggiungere anche la polpa di zucca cotta e schiacciata. Amalgamare con cura e unire ad una ad una anche le uova. Continuare a mescolare e versare anche il latte a filo. Successivamente, aggiungere anche il burro e un pizzico di sale.

A questo punto, l’impasto dovrà riposare per circa 6 ore, coperto da uno strofinaccio e riposto in frigorifero.

Poi, dividere l’impasto in tre parti uguali. Con le mani creare velocemente 3 salsicciotti di impasto da intrecciare insieme. A questo punto, far riposare in una teglia ricoperta da carta da forno per altre 2 ore.

Poi, prima di infornare, spennellare la superficie con un tuorlo mescolato con un po’ il latte. Far cuocere a 180°C per circa 30 minuti. Prima di servire, si consiglia di spolverare con un leggero strato di zucchero a velo.

