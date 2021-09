Settembre, tempo di primi freddi e di prime calde coccole dolci. Dopo il letargo dell’estate, il forno torna ad essere il protagonista della cucina. In casa, si diffonde prepotente l’inebriante profumo di “buono”, grazie a tutte le preparazioni fatte in casa.

Nonostante le temperature altalenanti e qualche piccolo scampolo d’estate che bussa ancora alle nostre porte, settembre ci catapulta, inevitabilmente, in un nuovo periodo dell’anno. Un momento in cui si apre, ufficialmente, la stagione di copertine, divani, serie TV e tanti piccoli o grandi peccati di gola che soddisfano il palato ma anche l’anima.

Ovviamente, è sempre meglio non esagerare e sfruttare i buoni propositi di settembre per prendersi cura del proprio corpo e soprattutto della propria salute.

Tuttavia, anche i nutrizionisti non disdegnano una bella torta fatta in casa, di tanto in tanto. Dunque, prepariamoci ad accogliere l’autunno con una torta alle mele strepitosa, la più buona del momento!

Con l’autunno, torna in auge la mela, la regina dei frutti, o per essere più precisi “falsi frutti”.

Tra le innumerevoli ricette e preparazioni in cui è presente, la mela esprime la sua vera essenza nella tradizionale e famosissima torta di mele.

Per chi desidera un dolce non solo buono ma anche bello da vedere, ecco la torta non solo facile e veloce ma anche bellissima, ottima per fare un figurone con semplicità.

Questa sera, a far venire l’acquolina in bocca sarà una versione della classica torta alle mele che piacerà, sicuramente, sia gli adulti che ai più piccoli. Perché? Perché l’aggiunta di un ingrediente speciale renderà più cremoso e goloso il nostro dolce. Ecco, dunque, tutto l’occorrente per realizzare la torta.

Ingredienti per 5 persone

3 mele;

3 uova fresche;

30 ml di latte;

200 g di farina bianca 00;

190 g di zucchero semolato;

250 g mascarpone;

35 ml di olio di semi;

60 g di gocce di cioccolato;

1 bustina di lievito per dolci;

1 bustina di vanillina;

zucchero grezzo di canna quanto basta e zucchero a velo q.b.

Procedimento

Come si può notare dalla lista dell’occorrente, il mascarpone è l’ingrediente segreto che renderà il dolce davvero speciale. In una ciotola lavorare le uova intere con lo zucchero, fino a raggiungere una consistenza spumosa. Poi, setacciare la farina ed unirla al composto. Stesso procedimento per il lievito e la vanillina.

In un’altra ciotola, schiacciare il mascarpone con una forchetta e versare a filo il latte e poi l’olio. Mescolare con cura e poi unire tutto al composto con le uova.

A questo punto, lavare e tagliare a fette sottili le mele. Prendere una tortiera e rivestirla di carta da forno. Infine, versare il composto. Successivamente, disporre le fette di mela appoggiandole nell’impasto.

Infine, decorare con una pioggia di gocce di cioccolato e una spolverata di zucchero di canna. Infornare, in forno già caldo, e far cuocere alla temperatura di 180°C per circa 40 minuti.

Prima di servire, si consiglia una spolverata di zucchero a velo.