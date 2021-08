Esistono delle malattie come quelle alla tiroide che possono manifestarsi inizialmente anche con la scarsa tolleranza del nostro fisico agli sbalzi di temperatura. È anche vero che con i quasi 50 ° record di molte città italiane in questi giorni è difficile pensare di non soffrire il caldo. Eppure, un’eventuale intolleranza al caldo potrebbe essere causata proprio da una variazione della funzionalità della nostra tiroide. Ma non solo perché Un sintomo della disfunzione alla tiroide arriva attraverso questo disturbo a cui nessuno pensa. Lo vedremo assieme ai nostri Esperti in questo articolo della nostra Redazione.

Perché la sensazione di caldo eccessivo coinvolge la tiroide

Può sembrare strano, eppure se la ghiandola tiroidea funziona eccessivamente e quindi produce troppi ormoni, aumenta il metabolismo. E, con esso anche la temperatura corporea. Una delle funzioni principali della tiroide è proprio quella di regolare termicamente il nostro corpo. Quindi se la tiroide sta lavorando troppo, sentiremo le classiche vampate di caldo. Se invece cominceremo a essere intolleranti al freddo, la nostra tiroide starà lavorando molto meno.

Un sintomo della disfunzione alla tiroide arriva attraverso questo disturbo a cui nessuno pensa

Le manifestazioni più classiche di una tiroide che funziona male sono la tachicardia, i tremori, un senso continuo di stanchezza e le corse continue in bagno. Ma c’è un sintomo veramente anomalo: facciamo fatica a prendere in mano gli oggetti piccoli. Questo è dovuto proprio ai tremori delle mani che improvvisamente perdono forza e facendoci capire che c’è qualcosa che non va. Purtroppo, la disfunzione della tiroide, anche chiamata malattia di Basedow, è autoimmune. Ossia il nostro organismo comincia a creare una sovrapproduzione continua di anticorpi che vanno a combattere contro sé stesso. In termini militari, lo potremmo definire “fuoco amico”.

Può anche contare la predisposizione genetica

Sicuramente come accade purtroppo per i tumori, anche per la disfunzione della tiroide, la medicina riconosce ufficialmente la tara ereditaria. In molti casi, infatti all’origine della malattia ci può essere una predisposizione genetica. A maggior ragione, se sappiamo che mamma e papà, o i nonni in linea diretta ne soffrivano non sottovalutiamo la cosa. Non cerchiamo di allarmarci eccessivamente, ma rivolgiamoci il prima possibile al nostro medico per tutte le analisi di rito.

Ricordiamo anche che, soprattutto in questo periodo di grande caldo, chi soffre di ipertiroidismo deve cercare di bere più possibile. Evitando ovviamente le bibite che contengono la caffeina. Allo stesso modo cerchiamo di evitare i cibi ricchi di iodio e di sale, come potrebbero essere molluschi e crostacei, che sono delle prelibatezze del momento ma decisamente controindicate a chi soffre di tiroide.

