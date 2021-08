L’estate 2021 era alle porte quando avevamo come obiettivo il superamento della prova costume. I mesi chiusi durante il lockdown hanno contribuito ad un maggiore stress mentale che spesso si riversava sul cibo. Tutti a realizzare torte e pietanze squisite perché, oltre al lavoro, non c’era granché da fare per passare quelle interminabili giornate.

Eppure con l’arrivo dei vaccini contro il Covid-19 abbiamo iniziato a vedere qualche luce di speranza, che ancora oggi continua. L’estate 2021 la ricorderemo per sempre. Finalmente liberi di uscire con restrizioni limitate e poche regole da rispettare. Una volta fuori, ci priviamo di mangiare al ristorante, di fare l’aperitivo e di goderci il gelato?

Ecco perché, magari, ancora non siamo riusciti a superare quella desiderata prova costume. Pensiamo che gli integratori per dimagrire funzionino e che ci possano aiutare a smaltire i chilogrammi in eccesso più velocemente. Siamo sicuri di tutto questo?

Attenzione a non farci ingannare su tutto ciò che ci dicono sugli integratori per dimagrire

Recenti studi affermano che gli integratori non sono utili. Quindi attenzione a non farci ingannare su tutto ciò che ci dicono sugli integratori per dimagrire.

Tutto ciò che dobbiamo fare per eliminare i grassi in eccesso è una dieta sana ed equilibrata, praticare attività fisica e bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Solo così aiuteremo il nostro corpo a perdere peso. Praticare il digiuno è la decisione più errata che si possa prendere. Bisogna mangiare almeno 5 volte al giorno: come dicono i nutrizionisti “mangiare poco ma spesso”. Questo, infatti, rappresenta un ottimo modo per accelerare il metabolismo e smaltire rapidamente i grassi.

Gli integratori naturali sono efficaci?

Gli integratori potrebbero aiutare solo se associati all’alimentazione e allo sport. A tal proposito, quelli maggiormente stimolanti, come suggerisce il succitato studio, sono quelli a base di faseolamina e catechine.

I primi sono integratori composti da fibre naturali a base, appunto, di faseolamina, che contribuiscono a rallentare il processo di assorbimento dei grassi. I secondi sono integratori derivati dal tè verde che aiutano ad accelerare il metabolismo.

Ciò nonostante è consigliabile non assumere questi integratori se non vi è una prescrizione del medico specialista. Gli integratori potrebbero essere utilizzati come coadiuvanti ma non come la soluzione. Questa risiede nel cambiamento del proprio stile di vita: dieta e attività fisica. Senza queste due condizioni, gli integratori non servono proprio a nulla.

