Sarà anche tanto comodo, ma sta di fatto il classico dado confezionato che compriamo al supermercato, abbonda di sale e additivi chimici particolarmente nocivi alla nostra salute. Rappresenta sicuramente la scelta più veloce per preparare il brodo, ma visto che il dado classico è ricco di sale ecco delle alternative naturali e salutari.

Le migliori alternative

Quando parliamo di sostitutivi al dado, la nostra scelta può cadere su:

un soffritto vegetale con sedano, cipolla e carota;

le spezie;

le erbe aromatiche;

il dado fatto in casa.

Proprio quest’ultimo avrà il vantaggio di essere composto esclusivamente da prodotti scelti e selezionati da noi stessi. Visto che il dado classico è ricco di sale ecco delle alternative naturali e salutari, come questa fatta in casa che andiamo a vedere con i nostri Esperti.

La ricetta del dado fatto in casa

Per fare i dadi in casa, prendiamo:

un litro di acqua;

400 grammi di sedano;

200 grammi di zucchine;

400 grammi di sale fino;

200 grammi di pomodoro;

olio extravergine di oliva;

quattro cipolle;

200 grammi di carote;

due spicchi d’aglio;

basilico e rosmarino.

La preparazione

Dopo aver ben pulito e affettato a cubetti tutte le nostre verdure, mettiamole nell’acqua e saliamo il tutto. Prendiamo un’altra padella in cui prepariamo il soffritto con l’aglio, a cui andremo aggiungere gli aromi e le verdure che abbiamo lessato nell’acqua. Saliamo a dovere e cuociamo fino al raggiungimento di un composto denso. Frulliamo il tutto e riscaldiamo nuovamente in padella, per far evaporare l’acqua in eccesso. Prendiamo lo stampino dei cubetti di ghiaccio e inseriamo i nostri dadi fatti in casa. Dopo una sola notte nel freezer, saranno pronti per essere utilizzati e conservati in frigorifero per i giorni successivi.

Approfondimento

