Un rimedio per pulire e lucidare il piano in quarzo della cucina senza fatica

Ci sono dei prodotti o degli alimenti che potrebbero darci una mano nelle pulizie di casa.

Pensiamo al limone, che grazie al suo potere sgrassante e pulente, potrebbe aiutarci ad eliminare l’unto e il grasso dalle superfici in legno o dalla plastica. Il classico bicarbonato, che spesso abbinato all’aceto, aiuterebbe a sbiancare e rimuovere le macchie. Ma anche il sale grosso sarebbe un rimedio naturale per assorbire l’umidità e i cattivi odori.

È sorprendete scoprire come questi prodotti abbiano un utilizzo alternativo, sfruttabile anche per le pulizie di casa.

Come eliminare gli odori e pulire le ante della cucina in legno

In ogni appartamento c’è sempre qualcosa da fare. Ogni stanza necessita di ordine e igiene per evitare la formazione di germi e batteri.

Ad esempio, la cucina è uno degli ambienti più frequentati della casa e che si sporca velocemente. Proprio in questa stanza si possono diffondere degli odori che disturbano il naso. Per non parlare del grasso che si accumula sulle superfici, sulle piastrelle e sui mobili della cucina.

Per eliminare gli odori, oltre ad aprire le finestre, potremmo far bollire in acqua, delle foglie di alloro e del succo di un limone. Mentre per pulire le ante in legno dei mobili, sarebbe necessario utilizzare un panno morbido e del sapone neutro.

Anche il piano della cucina si sporca facilmente. Pensiamo agli schizzi di sugo, all’olio della frittura e così via.

Un rimedio per pulire e lucidare il piano in quarzo macchiato senza rovinarlo

Il quarzo è uno dei materiali più utilizzati per il top cucina. Resistente, versatile e molto elegante. Perfetto da abbinare ad un arredamento classico ma anche moderno. Avrebbe la capacità di assorbire meno i liquidi rispetto agli altri materiali (tipo granito) e sarebbe anche molto più facile da pulire.

Infatti, per eliminare le macchie si potrebbe creare una soluzione casalinga molto semplice, composta da acqua, bicarbonato e qualche goccia di detergente delicato. Mescoliamo tutti gli ingredienti e inseriamoli in uno spruzzino. In questo modo il nostro detersivo fai da te, sarà sempre pronto e a portata di mano.

Utilizziamo un panno morbido e risciacquiamo con acqua pulita. Se le macchie non sono andate via, ripetiamo l’operazione. Ecco, quindi, un rimedio per pulire e lucidare il piano in quarzo ed eliminare velocemente lo sporco.

Un consiglio utile

Questo materiale è molto resistente, ma evitiamo di poggiare direttamente sul piano le pentole molto calde e di utilizzare dei detersivi aggressivi come la candeggina o l’ammoniaca. Inoltre, non usiamo questa superficie per tagliare o battere la carne.

