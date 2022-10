Festeggiare Halloween gustando dell’ottimo cibo e divertendosi con i più piccini

Manca davvero poco all’arrivo di Halloween, una festa amata soprattutto dai bambini e che è ormai considerata quasi come un Carnevale horror. Se i piccini, dunque, non vedono l’ora di travestirsi con abiti e costumi spaventosi, e partecipare al rito del “dolcetto o scherzetto”, per gli adulti è un’occasione per rilassarsi.

Quest’anno il calendario sarà decisamente generoso, con l’arrivo di un super ponte a fine mese, che permetterà di organizzare con più spensieratezza feste, cene o viaggetti. La festa di Halloween, infatti, cadrà proprio di lunedì, tra domenica 30 ottobre e martedì 1° novembre che coincide con festa di Ognissanti.

Per chi lavora, e per le rispettive famiglie, quindi, ci saranno ben 4 giorni a disposizione per concedersi un po’ di relax o per trascorrere del tempo in compagnia. Tantissimi italiani hanno già da tempo approfittato di quest’occasione per prenotare un viaggio e un soggiorno lontano da casa.

Festeggiare Halloween gustando dell’ottimo cibo in un evento da non perdere

Tra le regioni più attive in termini di eventi troviamo sicuramente l’Emilia-Romagna, soprattutto la città di Bologna. Proprio in occasione di Halloween, infatti, il capoluogo ospiterà delle serate davvero imperdibili. Al FICO Eataly World, ad esempio, in uno dei più grandi parchi tematici del Mondo dedicato al settore agroalimentare e della gastronomia, si terrà una cena letteralmente “da brividi”.

Nel corso della cena, si potrà scegliere tra un’ampia offerta gastronomica, impreziosita dall’impiego di svariati prodotti di stagione provenienti da ogni angolo d’Italia. Infatti, si potrà assaggiare, ad esempio, un panino speciale con mortadella IGP, zucca e crema di melograno. Oppure, il “Tagliere degli Zombie”, che consiste in una ricca selezione di salumi del territorio; o lo “Scaryburger”, fatto con pane nero, squacquerone, pomodori sott’olio e prosciutto San Daniele.

Inoltre, non mancherà la pizza di Halloween realizzata da Rossopomodoro, farcita con zucca, salsiccia e peperoncino. Né mancherà il pesce, con la proposta di Peschereccio Italia “occhi di zombie al salmone”. Quest’ultimo piatto è composto da gnocchetti al nero di sappia e patate viola, condite con sugo al salmone e fiori di zucca ripieni di alici e mozzarella. Infine, ci sarà anche spazio per i desserts, con una ricca varietà di piadine dolci e torte di zucca.

Spazio al divertimento anche per i bambini e per chi ama i travestimenti

Oltre a festeggiare Halloween gustando dell’ottimo cibo, tra le aree tematiche del parco, si terrà anche la cosiddetta “Zombie Walk”. Si tratta di una grande parata di persone mascherate, alla quale ci si potrà unire facendosi truccare ed entrare così, ancor di più, nel vivo della festa.

L’apertura del percorso avverrà tra le 12 alle 14, mentre dalle 14 alle 17 ci si potrà truccare presso una postazione all’entrata del percorso stesso. La parata inizierà ufficialmente alle 18. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale di FICO.

