Prendersi cura delle piante e dedicare del tempo alla loro coltivazione ci aiuta a rilassarci e a eliminare lo stress. Infatti seguire la loro crescita e stare a contatto con la natura, contribuisce al nostro benessere psicofisico. Non necessariamente abbiamo bisogno di un grande giardino, possiamo dedicarci alla cura delle piante anche in balcone o in casa.

Ecco la pianta dal fiore insolito che decora, elimina umidità e purifica l’aria di casa

Poc’anzi abbiamo affermato di come coltivare le piante sia utile per il nostro benessere. Ma non dimentichiamo anche la loro importante capacità di trasformare l’anidride carbonica in aria pulita e assorbire le particelle inquinanti. Proprio come questa pianta dal fascino esotico che purifica perfettamente l’aria di casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo proporre ai nostri lettori una pianta molto particolare e utile in casa: la Tillandsia Cyanea. Una pianta tropicale che necessita di poche cure, perfetta per essere coltivata in appartamento.

La Tillandsia Cyanea possiede delle foglie filiformi e arcuate, dalle quali fuoriesce un’infiorescenza a forma di spatola piatta, che produrrà dei bellissimi fiori viola. Infatti, ecco la pianta dal fiore insolito che decora, elimina umidità e purifica l’aria di casa.

Proprio così, la Tillandsia Cyanea ha la capacità di assorbire l’umidità circostante e gli agenti inquinanti presenti nell’aria. Spesso viene posizionata vicino al computer o alle apparecchiature elettriche perché sembrerebbe che protegga dall’inquinamento elettromagnetico.

Come coltivare questa pianta

La Tillandsia Cyanea proprio per la sua particolare infiorescenza è coltivata a scopo ornamentale. Questa pianta necessita di un ambiente luminoso, teme i raggi diretti del sole e gli sbalzi di temperatura. Le innaffiature dovranno essere abbondanti in primavera e in estate. Diminuiranno durante l’inverno, anche se si consiglia di mantenere il terreno sempre umido, ma senza ristagni di acqua. Essendo una pianta tropicale non ama l’aria secca, infatti vaporizziamo dell’acqua sulle foglie per renderle umide.

In primavera la pianta deve essere concimata molto spesso, all’incirca ogni 15 giorni, mentre in inverno riduciamo a una sola volta al mese.

Inoltre, questa pianta è molto resistente. Infatti non teme le malattie fungine e viene attaccata raramente da parassiti e afidi. Se dovessimo accorgerci della loro presenza, potremmo correre ai ripari utilizzando un antiparassitario chimico o usando un prodotto naturale che non inquina il terreno e le falde acquifere.

Ad esempio, possiamo realizzarlo seguendo i consigli di questo precedente articolo “È incredibile ma basta macerare questa comunissima pianta per creare un antiparassitario naturale che protegge e rinvigorisce l’orto”.