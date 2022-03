La primavera è ormai arrivata e con lei anche le belle giornate e il sole più caldo. C’è la voglia di trascorrere del tempo all’aperto e godersi il proprio giardino o terrazzo. Ma per fare questo dobbiamo necessariamente sistemare il nostro spazio esterno dopo l’inverno. Rimbocchiamoci le maniche, perché c’è molto lavoro da fare. Dobbiamo occuparci delle piante, eliminare i rami secchi, concimare e seminare nuovi fiori. Non dimentichiamo di pulire i muretti e i pavimenti esterni dal fastidioso muschio e riparare le zanzariere rotte o bucate. Dopo tanti mesi di freddo, pioggia e vento, anche l’arredo esterno necessita di un’approfondita pulizia. Parliamo, in particolare, del tavolo e delle sedie di plastica che con il tempo si anneriscono, perdendo il loro candore iniziale.

I prodotti più utilizzati

Per pulire i nostri mobili in plastica possiamo utilizzare sgrassatori chimici o usare dei rimendi naturali più economici ma comunque efficaci. Ad esempio, potrebbe fare al caso nostro il bicarbonato, che sciolto nell’acqua tiepida ci aiuterebbe a pulire alla perfezione il tavolo e le sedie. Ma possiamo creare anche una cremina da strofinare sui nostri mobili. Lasciamo in posa per circa 15 minuti e risciacquiamo con acqua.

Come non citare anche l’aceto. Anche in questo caso da diluire in acqua calda. Immergiamo una spugna nella soluzione ottenuta e strofiniamo per bene il tavolo e le sedie. Aceto e bicarbonato sono due prodotti che spesso abbiamo in casa e che hanno un costo molto basso.

Per pulire la plastica annerita o ingiallita di sedie e tavoli da giardino ecco un trucchetto casalingo facile e veloce

Abbiamo visto come le soluzioni citate nelle righe precedenti siano davvero efficaci e spesso risolutive. Ma dobbiamo necessariamente parlare anche di un altro prodotto che ci aiuta nelle faccende domestiche. Ci riferiamo all’acido citrico, un composto che si ricava dagli agrumi e che viene spesso venduto in polvere. Ma come si utilizza? Per pulire i nostri mobili anneriti ed ingialliti, dobbiamo far sciogliere 100 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua. Ora, con l’aiuto di una spugnetta, passiamo il composto ottenuto su tutta la superficie da pulire. Non ci resta che risciacquare e lasciare asciugare.

Quindi, per pulire la plastica annerita o ingiallita dei nostri mobili in giardino, l’acido citrico potrebbe essere un’ottima soluzione.

