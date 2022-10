Sorprendenti queste 3 serie tv adolescenziali da iniziare subito su Netflix

La tv sembra essere passata un po’ di moda da quando sono arrivate le piattaforme digitali di streaming. Servizi come Amazon o Netflix, oggi rappresentano dei veri e propri contenitori di infiniti prodotti multimediali.

Atterrando su queste piattaforme, ognuno di noi potrà immergersi nella storia più sorprendente ed emozionante che abbia mai visto. I più bei film d’amore, gli horror e i film di paura, i thriller che tengono col fiato sospeso e tanto altro ancora è ciò che ci aspetta cliccando solo un tasto sul nostro telecomando.

Dopo aver scoperto 3 tra le migliori serie tv thriller appena uscite, da non perdere per nessun motivo, oggi cambieremo mood. Ci tufferemo in un mondo fatto di montagne russe umorali, storie d’amore e intrighi, feste e divertimento alle stelle, piene di gioventù e allegria.

Sorprendenti queste 3 serie tv adolescenziali tra amore e ostacoli

Per iniziare col piede giusto, potremmo partire da un prodotto che è diventato un vero e proprio tormentone. Stiamo parlando di Skam Italia, derivata dallo show norvegese omonimo.

In lingua norvegese, la parola “skam” significherebbe “vergogna” o “imbarazzo”, un sentimento abbastanza centrale nella serie tv. Skam Italia, infatti, è un teen drama, le cui stagioni ruotano, di volta in volta, attorno ad un protagonista diverso.

Quest’ultimo dovrà affrontare un problema sempre nuovo e personale, toccando temi importanti, come l’amore o la sessualità.

Summertime

Una serie in 3 stagioni è ciò che ci capiterà davanti se decideremo di avviare la riproduzione di Summertime. Fulcro centrale della narrazione è sempre l’amore, che pone i protagonisti di fronte a sfide continuamente nuove e avvincenti.

La prima stagione si focalizza sull’amore difficile tra Summer e Ale, due ragazzi totalmente opposti. La seconda e la terza stagione, poi, saranno un continuo percorso di crescita dei protagonisti, e di scoperta di loro stessi.

Non ho mai…

Il titolo originale è “Never Have I Ever” e, quella che sembra solo una serie tv, in realtà è qualcosa di molto di più. La vita di Devi, la protagonista indo americana dai lunghi capelli bruni, dovrà farsi strada tra mille ostacoli. Sogna di cambiare il suo status sociale, di diventare popolare e di vivere il suo sogno d’amore con Paxton. Il tutto sarà affiancato dalla sua famiglia e dalle sue amiche, che non sempre sembrano volerla sostenere.

Insomma, saranno assolutamente sorprendenti queste 3 serie tv adolescenziali che ci cattureranno sin dalla prima puntata. Il nostro consiglio è quello di non perdersene neanche una.

