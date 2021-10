Il ragù è una preparazione succulenta e gustosissima, tutta made Italy, che si caratterizza per i suoi lunghi e lenti tempi di cottura.

Una vera e propria chicca dell’arte culinaria italiana. Il ragù è una preparazione che prevede l’uso di 2 ingredienti base, sugo di pomodoro e carne trita, che può essere di maiale, di manzo o anche un misto tra le due carni.

Una preparazione solitamente domenicale perché richiede numerose ore di cottura, che è alla base di numerose ricette, come lasagne, pasta al forno, cannelloni o per il pasticcio di maccheroni.

Chi, invece, ama il ragù ma si lascia intimidire dai lunghi tempi di cottura non potrà più fare a meno di questo geniale e veloce trucchetto.

Per la preparazione del nostro ragù avremo semplicemente bisogno dell’aiuto di un microonde con la funzione grill. Ma vediamo come.

Procurarsi tutti gli ingredienti necessari per il soffritto: cipolla, sedano, carote, uno spicchio d’aglio a cui unire l’olio d’oliva. Macinato di carne a scelta tra maiale e manzo circa 300g, pomodori freschi 800g oppure pelati 500g.

In un recipiente adatto al microonde riporre tutti gli ingredienti per il soffritto e far rosolare. Quando il tutto sarà rosolato aggiungere il trito di carne e procedere alla cottura per 20 minuti a 500 watt. Se il sugo dovesse seccarsi velocemente aggiungere dell’acqua e terminare la cottura.

Ed ecco un ragù succulento e gustosissimo in meno di 30 minuti con questa tecnica geniale che ci farà risparmiare tempo.

Curiosità

Per rendere il tutto ancora più veloce è possibile utilizzare un paio di cucchiai di soffritto surgelato e utilizzare al posto di pomodori freschi pelati e sughi in barattolo.