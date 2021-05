Nessuno la compra mai ma è questa la pasta vincente che esalta i ragù per un piatto gustoso e perfetto da fare invidia ai migliori chef

La pasta è un alimento immancabile sulle nostre tavole, un vero e proprio capolavoro di gusto e di ingegno.

Cosa c’è di più delizioso di un piatto di pasta? Una bontà che è perfetta in tutte le occasioni. Ma quante volte ci è capitato di trovarci difronte alla pentola e non sapere che basta buttare?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il formato fa la differenza

Sembra una cosa semplice, ma la scelta della pasta non è casuale e non è soltanto legata ai gusti. Ne esistono di innumerevoli formati, dalla pasta lunga a quella corta. Ma a fare la differenza nella riuscita dei piatti e per tirarne fuori il meglio, i giusti abbinamenti tra pasta e sughi sono indispensabili.

Lo stesso vale per il nostro amatissimo e imitatissimo ragù.

Le caratteristiche principali di un buon ragù sono gli ingredienti. Che possono essere approfonditi in questo curiosissimo e dettagliatissimo articolo.

Oggi invece il nostro focus è rivolto al formato più adatto da scegliere per esaltare il gusto del nostro piatto. Nessuno la compra mai ma è questa la pasta vincente che esalta il ragù per un piatto gustoso e perfetto da fare invidia ai migliori chef.

Il formato da scegliere

Quello che apparentemente può sembrare un piccolo dettaglio, nella preparazione di un piatto di pasta cambia tutto: il profumo, il gusto, i tempi e i modi di cottura e anche l’impiattamento.

Il ragù è spesso accompagnato da formati di pasta quali tagliatelle, o addirittura spaghetti. Ma in pochi sanno che ad esaltare il sapore e la bontà di questo piatto a base di carne trita sono le paste corte, meglio se rugose. Queste paste grazie alla loro forma riescono a trattenere al loro interno una maggiore quantità di sugo e di carne il che rende ogni forchettata un tripudio di gusto e sapore.

Curiosità

Il ragù prevede diverse preparazioni, le sue varianti più conosciute sono quello alla napoletana e il ragù bolognese. Ma ci sono anche tante ricette e varianti bianche.

Dunque anche se nessuno la compra mai ma è questa la pasta vincente che esalta il ragù per un piatto gustoso e perfetto da fare invidia ai migliori chef.