Per molti di noi, le vacanze sono finite da un pezzo. I più fortunati hanno potuto godersele fino a metà settembre e poi sono tornati al lavoro. È improbabile che in queste ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di fare un viaggio, ma a breve potrebbe arrivare l’occasione giusta. Sta infatti arrivando Ognissanti, che porterà con sé un weekend di ben tre giorni.

Per sfruttare al meglio questo periodo, dovremmo organizzare un bel viaggetto. Qualcuno potrebbe pensare di andare all’estero, che può regalare grandi soddisfazioni. Noi, però, oggi consigliamo tre belle mete nella nostra meravigliosa penisola, per passare un po’ di tempo in mezzo alla cultura italiana. Dunque, ecco i tre borghi italiani da visitare per un weekend di Ognissanti indimenticabile.

Un fantastico weekend

Iniziamo parlando di una meta molto famosa, perfetta per un weekend lungo: Tropea. Quasi tutti conoscono questa meta, forse la più popolare di tutta la Calabria. Questa perla in provincia di Vibo Valentia ci regala non solo le deliziose cipolle esportate ovunque, ma anche dei panorami mozzafiato. Tropea ha un mare cristallino e un centro storico a strapiombo sulla spiaggia, che la rendono davvero unica. Anche a Ognissanti possiamo trovare un clima mite, adatto per passare un po’ di giorni di relax.

Il secondo consiglio che diamo è un po’ più a Nord, precisamente nel Lazio. Consigliamo, infatti, Bassano in Teverina, uno splendido borgo in provincia di Viterbo. Si tratta di una località dall’enorme importanza storica, poiché si pensa che fosse già abitata ai tempi degli etruschi, prima dei romani. Consigliamo di fare una passeggiata nel suo meraviglioso centro storico e di pranzare in uno dei ristoranti che offrono cucina tipica laziale. Tra i luoghi da visitare assolutamente troviamo la torre dell’orologio e la vicina chiesa di Santa Maria dei Lumi.

Infine, ci spostiamo in Umbria, nella magnifica Monteleone d’Orvieto. Anche questo luogo può regalarci grandi gioie per Ognissanti e ci permette di passare tre giorni di relax e cultura. Considerato uno dei borghi più belli d’Italia, Monteleone d’Orvieto si trova in Provincia di Terni ed è a poco più di 40 chilometri da Perugia.

Il borgo è molto piccolo e conta meno di 1500 abitanti. Nonostante ciò, ogni via ci immerge nella storia d’Italia e soprattutto nel periodo medievale. Inoltre, da Monteleone possiamo vedere un clamoroso panorama umbro, che d’autunno si tinge d’oro. Qui natura e storia si fondono come in pochi posti al mondo.