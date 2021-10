Il weekend si avvicina a grandi passi e abbiamo invitato degli ospiti per cena? Stiamo perdendo ore e ore su Internet per cercare una ricetta per stupire la platea? Forse è arrivato il momento di fermarsi. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo come preparare un piatto davvero unico a base di prodotti stagionali tipici. Ci sono dolcezza, sapori d’autunno e pochi ingredienti in questo primo piatto che sta facendo impazzire il web. Probabilmente abbiamo già in dispensa molti degli ingredienti che servono per prepararlo. Controlliamo e prendiamoci 45 minuti di tempo. Non ce ne pentiremo.

Dolcezza, sapori d’autunno e pochi ingredienti in questo primo piatto che sta facendo impazzire il web

Il primo piatto che andremo a preparare è il risotto con zucca, funghi porcini e taleggio. Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

350 grammi di riso;

4 etti di funghi porcini freschi;

4 etti di polpa di zucca;

2 etti di taleggio;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

4 cucchiai di formaggio grattugiato;

40 grammi di burro;

1 bicchiere di vino bianco;

olio, sale e pepe per condire.

Come preparare il risotto con zucca, funghi porcini e taleggio

Iniziamo a preparare il nostro risotto partendo dalla zucca. Tagliamola a fettine per rimuovere più facilmente la buccia e riduciamola in cubetti. Mettiamo i cubetti a lessare in abbondante acqua salata e procediamo con i funghi.

Togliamo terra e sporcizia, e tagliamo anche i funghi a fettine. Una volta pronti, li metteremo a cuocere per pochi minuti in una padella con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio. Controlliamo bene che siano ben croccanti e aggiungiamo un pizzico di sale prima di spegnere il fornello.

Non appena la zucca è pronta scoliamola e conserviamo l’acqua di cottura. Ci servirà in seguito per mantecare il risotto. Tritiamola fino a ottenere una crema senza grumi.

È il momento di pensare al riso. Prendiamo una padella e facciamo sciogliere la cipolla tritata nel burro. Quando inizia a dorarsi, aggiungiamo il riso e il vino bianco. Facciamo cuocere finché il vino è sfumato, aggiungiamo un cucchiaio di acqua di cottura della zuppa e successivamente la crema.

Pochi minuti prima del termine della cottura del riso inseriamo anche i funghi. Siamo arrivati alla fine della ricetta. Mantechiamo per qualche minuto con il formaggio grattugiato e l’acqua di cottura rimanente. Non appena si è assorbita possiamo andare in tavola. Una spolverata di pepe nero e siamo pronti per servire.

