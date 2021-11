Dopo la ripresa delle attività commerciali post-lockdown da Covid 19, anche i concorsi pubblici hanno ripreso la loro corsa. Fortunatamente sono stati sbloccati quelli risalenti, addirittura, al 2019 come quello indetto dall’INAIL.

A tal proposito, ci sono in arrivo due concorsi pubblici per 3.700 posti aperti a laureati e a diplomati. I concorsi pubblici sono un ottimo modo per trovare lavoro e ce ne sono davvero per tutti, anche per coloro che hanno solamente la licenza media.

Non solo i concorsi ma anche le borse di studio hanno un’enorme valenza e sono delle bellissime opportunità per portare avanti le proprie ricerche e sviluppare i propri progetti. Per esempio, abbiamo visto queste borse di studio da 22.000 euro ciascuna grazie a questi concorsi con scadenza novembre. Chissà se ne metteranno a disposizione delle altre, basta semplicemente attendere.

Ma una cosa è certa. Un premio di 3.000 euro e un lavoro creativo per questo concorso con scadenza gennaio 2022 per laureati e diplomati.

Progetto di design

Si chiama “Caffè Moak – Miniposters” questo concorso che prevede un premio da 3.000 euro bandito direttamente dal brand e in collaborazione con l’Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva. Un concorso che prevede la selezione di progetti volti al design dei tovaglioli da caffè, che troveremo nei bar italiani.

Un concorso da non perdere, quindi, per tutti gli aspiranti candidati provvisti di creatività, che potranno dare sfogo alla propria immaginazione e fantasia. Chi passerà il concorso non solo riceverà un premio di 3.000 euro ma avrà anche una bellissima soddisfazione personale poiché il proprio progetto vedrà la luce in tutti i bar del nostro Bel Paese.

Per partecipare al concorso bisogna essere grafici oppure laureati o in corso e diplomati nei corsi inerenti al design, al marketing e alla pubblicità visiva. I candidati, oltretutto, potranno partecipare da singoli individui oppure a gruppo.

I progetti devono essere inviati tramite PEC all’indirizzo aiap@pec.it entro il 7 gennaio 2022. Per rendere l’idea, i progetti devono essere costituiti da 4 kit che comprendono 4 tovaglioli del tutto originali, inediti, dalla comunicazione chiara e leggibile, con un impatto visivo ed evocativo.

Sul sito https://aiap.it/caffe-moak-miniposters/ c’è tutto quello da sapere. Non solo il bando ma anche tutti gli allegati che integrano le informazioni. Si consiglia di leggere tutto per bene, da ciò che serve a come deve essere fatto il progetto.

È davvero un concorso unico da non perdere, specialmente per coloro che vorrebbero intraprendere questo percorso di grafica creativa.

