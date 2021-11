L’Italia è nota in tutto il Mondo per i suoi vini e su ogni tavola una bottiglia di vino, insieme a quella dell’acqua, non manca mai. Ma in questi ultimi anni si fa spazio anche la birra, che diviene sempre più apprezzata per la sua qualità. Inoltre altro che tedesche e irlandesi, le birre italiane sono le prime del Mondo e buone come il vino.

La birra o il vino

Oramai birra e vino stanno diventando due bevande alcoliche molto diffuse e apprezzate. Se la birra si beve volentieri anche quando non è accompagnata dal cibo, il vino per tradizione accompagna i pasti degli Italiani. Tra questi ci sono dei vini premiati nel Mondo e venduti a meno di 10 euro.

Nelle vacanze natalizie non può mancare sulla tavola una bottiglia di spumante. C’è tuttavia un vino che è veramente esploso negli ultimi anni e amato sia in Italia che all’estero. È un vino con un perlage raffinato che potrebbe sostituire al contempo spumante e vino.

Ma vino a parte, la birra si sta facendo strada in Italia a grossi passi. Pur essendo una tradizione del Nord Europa e nata nelle abbazie cistercensi, l’Italia sta diventando un produttore di tutto rispetto. Non solo su grande scala, ma sempre più apprezzate sono le birre artigianali. Costano solo qualche euro in più, ma sono l’eccellenza della produzione italiana e del Mondo.

Alcune di queste hanno vinto a novembre 2021 un prestigioso premio internazionale. Il concorso si è tenuto in Belgio con il Brusells Beer Challenge 2021. Vi hanno partecipato ben 1.800 produttori di birra da 35 nazioni.

Suddiviso in differenti categorie, l’Italia ha vinto 11 medaglie d’oro, 6 d’argento e 16 di bronzo. Si è così classificata al secondo posto dopo il Belgio, mentre il terzo posto è andato agli USA.

Le birre premiate con la medaglia d’oro, in genere, sono di produzione artigianale. Queste sono simbolo di qualità poiché non sono produzioni a grande scala come quelle industriali. Le premiate hanno dei nomi che forse sono poco noti, ma dentro una bottiglia c’è un concentrato di qualità.

Al primo posto

Le birre medaglia d’oro sono: Pozzo 9, La Prima Cotta-Mild, Winternacht, Gatsby, Pils2, OS7, Tropicana, Red IGA Rebo, John Hops, Eldorado e Bajadera.

I costi in genere si aggirano intorno ai 5 euro a bottiglia, essendo produzione artigianale. Non di più di una bottiglia di vino. Si possono trovare nei negozi specializzati o disponibili nella vendita online.

L’Italia diventa così famosa nel Mondo non solo per il vino ma anche per le birre.

