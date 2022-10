Nuovi concorsi per posti di lavoro da dipendente pubblico in Toscana ed Emilia

Presentiamo in questa sede una carrella di concorsi pubblici indetti da pezzi dello Stato aventi sede in Centro Italia. Per la precisione vedremo alcuni degli estratti apparsi sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 ottobre. Si tratta pertanto di selezioni ancora attive a cui potenzialmente candidarsi.

Entriamo nel vivo e presentiamo alcuni dei nuovi concorsi per posti di lavoro da dipendente pubblico in queste due Regioni d’Italia.

I primi posti a tempo indeterminato in Emilia Romagna

I primi 24 posti a tempo indeterminato li mette a concorso l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia Romagna. La selezione riguarda 24 assistenti in politiche per il lavoro di categoria C, nonché eventuali posti a tempo determinato sempre per le esigenze dell’Agenzia.

Per accedere al concorso è necessario avere il diploma di maturità e inviare la domanda entro le ore 12.00 del 18 novembre 2022.

A seguire ecco l’estratto dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia Romagna. Si cercano 2 dirigenti ambientali (ruolo tecnico) del CCNL Area Funzioni Locali, a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti di carattere generale è richiesta la laurea afferente l’ambito tecnico/scientifico. Inoltre serve l’abilitazione all’esercizio della professione oltre a 5 anni di servizio effettivo nelle professionalità indicate al bando. Le istanze vanno inviate entro il 22 ottobre.

Andiamo oltre nel presentare i nuovi concorsi per posti di lavoro da dipendente pubblico tra Emilia Romagna e Toscana

Il bando del Comune di Campi Bisenzio (Firenze) riguarda invece la copertura di 28 posti di area amministrativo-contabile, categoria C1. I vincitori di concorso, tuttavia, saranno assegnati a uno dei Comuni coinvolti nella selezione. Quest’ultima è per titoli ed esami e i contratti proposti sono a tempo pieno e indeterminato.

L’accesso è riservato ai candidati con diploma di maturità e in ossesso dei requisiti generici per lavorare preso la P.A. Le istanze vanno inviate solo tramite la piattaforma F.I.D.O. entro le ore 13.00 del 7 novembre.

Sempre in Toscana il Comune di Carrara 4 agenti di polizia municipale di categoria C, con riserva di un posto in favore dei militari volontari. In questo caso i termini di candidatura sono per il 6 novembre (scade il 3 novembre, invece, il termine ultimo per il nuovo concorso INPS).

In Emilia Romagna, infine, il Comune di Fiorenzuola d’Arda ricerca un istruttore direttivo tecnico (cat. D) e un agente di polizia locale (cat. C). Entrambi i concorsi sono per esami e prevedono un’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Anche in questo caso per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 6 novembre.

