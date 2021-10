Finalmente i concorsi pubblici sono sbloccati e, proseguendo su questa scia, si indicono sempre più concorsi con molta frequenza. Abbiamo visto, infatti, che il concorso INAIL, INL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato sbloccato dopo circa due anni e che in questi giorni si sono svolte le prove. A causa del maltempo che sta colpendo la Sicilia in questi giorni, si è deciso di rimandare le prove a novembre.

Rimanendo su questo argomento, abbiamo appreso la notizia di un nuovo bando dell’INL per il reclutamento di Ispettori Nazionali del Lavoro che uscirà nei prossimi mesi. Una bella notizia, dunque, per tanti giovani laureati che vogliono trovare un lavoro prestigioso.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

E non è finita qui. Infatti, verranno messe a disposizione delle borse di studio da 22.000 euro ciascuna grazie a questi concorsi con scadenza novembre 2021.

Concorsi dell’Istituto Superiore di Sanità

L’Istituto Superiore di Sanità ha indetto 3 concorsi pubblici per il conferimento di borse di studio di 22.000 euro ognuna. Le borse sono riservate a laureati divisi nei Dipartimenti espressi dai concorsi stessi. Ciascuna borsa di studio ha validità di un anno. Hanno pubblicato questi concorsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 ottobre 2021, n. 84.

Due dei tre concorsi vertono sul conferimento di una borsa di studio per titoli e un colloquio da espletare nel Centro nazionale per la salute globale. Ciascun concorso seleziona dei candidati laureati per l’espletamento di funzioni specifiche. Per maggiori informazioni cliccare qui.

Il terzo concorso verte sul conferimento di due borse di studio per titoli e un colloquio da espletare nel Dipartimento di Ambiente e Salute.

Si tratta, dunque, di 4 borse di studio per 3 concorsi. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica sul sito www.iss.it. Per poter accedere sono necessarie le credenziali SPID. Sono richieste le lauree magistrali in Genetica e biologia molecolare o equipollente oppure la laurea magistrale in Biologia e tecnologie cellulari oppure in Biotecnologie genomiche industriali e ambientali.

Borse di studio da 22.000 euro ciascuna grazie a questi concorsi con scadenza novembre 2021

Per poter partecipare si invitano i candidati ad inviare la domanda entro il 22 novembre 2021. Inoltre, si aggiunge che le borse di studio hanno la validità di 12 mesi, che potrebbero essere prolungate se si ravvisasse l’esigenza di proseguire la ricerca, previo parere del Responsabile Scientifico e del Direttore della struttura. Le borse di studio da usufruire nel Dipartimento di Ambiente e Salute si applicheranno nel campo della virologia ambientale. Quelle da usufruire nel Centro nazionale per la salute globale, invece, si applicheranno una sul campo della biologia, dei tumori e malattie degenerative, e l’altra sul campo della purificazione di esosomi.

Consigliamo di leggere attentamente ciascun bando reperibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità citato sopra.