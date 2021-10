Sulla scia dei concorsi che sono stati sbloccati e che hanno dato l’avvio all’apertura di nuovi di cui è già disponibile il bando, come il nuovo concorso Coesione per il Sud, ce ne sono degli altri che stanno per arrivare. Ancora non vi è la disponibilità del bando, ma si presume che nel 2022 ci saranno in arrivo due concorsi pubblici per 3.700 posti aperti a laureati e diplomati.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Tra pochissimi giorni inizieranno le prove scritte uniche per il concorso INAIL, INL e Ministero del Lavoro per 1.541 assunzioni a tempo indeterminato. A tal proposito, il team di ProiezionidiBorsa ha trattato delle sedi decentrate in cui si svolgerà la prova e di un metodo per raggiungere la meta ed affrontare la prova al meglio.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Sembra che il prossimo anno uscirà un nuovo concorso per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in cui si cercano 2.300 figure da reclutare per ampliare l’organico.

Le figure professionali ricercate saranno circa 2.100 Ispettori del Lavoro. Il resto delle figure si divideranno tra ingegneri e tecnici. Proprio per l’importanza del profilo professionale da assumere, per questo concorso, è richiesta la laurea.

Nello specifico in Scienze dei servizi giuridici, Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, e Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione. Oppure la laurea specialistica in Giurisprudenza e Teorie e Tecniche della normazione e dell’Informazione Giuridica. Nonché la laurea magistrale in Giurisprudenza e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.

Ma per essere sicuri sulle lauree richieste e per quanto riguarda gli altri requisiti, dovremmo attendere le informazioni contenute nel bando. Ma le regole generali varranno anche per questo concorso. Pure per ciò che concerne l’invio delle domande per la partecipazione, bisognerà aspettare l’uscita del bando.

Pubblico impiego in Sicilia

Il prossimo anno dovrebbe uscire anche il bando per partecipare al concorso che prevede l’assunzione di 1.400 posti nei Centri per l’Impiego e negli Uffici Regionali, aperto sia ai laureati che ai diplomati, in Sicilia. Nello specifico vi saranno posti per il reclutamento di laureati da posizionare nei Centri per l’Impiego e negli Uffici Regionali, nonché posti riservati ai diplomati nei soli Centri per l’Impiego.

Per tutte le informazioni necessarie dovremmo attendere le parole contenute all’interno del bando.

In arrivo due concorsi pubblici per 3.700 posti aperti a laureati e diplomati

Non vediamo l’ora che escano questi concorsi. Ma nel frattempo prepariamoci attraverso le applicazioni gratuite che ci danno l’opportunità di esercitarci con domande a risposta multipla. Grazie a queste, infatti, sarà possibile esercitarci su tante materie, oggetto di esame, per ampliare le nostre conoscenze. Inoltre, possiamo anche consultare i concorsi ancora aperti per cui sarà possibile inviare la candidatura.