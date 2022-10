Con il diploma si può fare questo concorso in scadenza tra qualche settimana

Cosa si può fare con il diploma? Se lo chiede chi cerca, tra le diverse offerte di lavoro, la possibilità di una nuova occupazione. Sicuramente si può, ad esempio, partecipare ad un concorso pubblico che mette a disposizione dei posti di lavoro a tempo indeterminato. Ed è il caso di un bando dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

Questo concorso pubblico è per 15 posti con competenze contabili per l’area amministrativa. Cinque sono riservati per i volontari delle forze armate. La categoria è C1. La procedura concorsuale è finalizzata all’instaurazione di rapporti di lavoro che siano a tempo indeterminato.

Con il diploma si può fare questo concorso anche dopo i 30 anni

Va detto che rientra tra i concorsi che si possono fare dopo i 30 anni. Non ci sono limiti, come invece, ad esempio, quelli previsti per le forze armate, oltre una certa età. Si deve, infatti, avere un’età “non inferiore ai 18 anni” ed essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. Unitamente, ovviamente, a tutti gli altri requisiti indicati dal bando.

La scadenza prevista è fissata per le ore 13 del 2 novembre. La domanda di ammissione deve avvenire unicamente attraverso la procedura telematica specificata. Per partecipare si deve pagare un contributo di 10 euro, con le modalità indicate. Sono previste una prova scritta ed una orale. In base al numero dei partecipanti, l’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare una prova preselettiva.

Come saperne di più

Chi volesse partecipare a questo concorso pubblico per diplomati dovrà, ovviamente, leggere il bando con attenzione. L’obiettivo deve essere conoscere tutte le modalità per poter presentare domanda di partecipazione, capire come si stabiliscono i punteggi e gli argomenti delle prove. Anche perché molti si chiedono come prepararsi ad un concorso, ma la base è conoscere le materie che saranno oggetto di verifica. Il bando è facilmente scaricabile attraverso il sito dell’ateneo. In basso, nella home page, si potrà trovare la voce “Bandi, gare e concorsi”. Nella pagina successiva si dovrà rintracciare l’intestazione “Concorsi per tecnici amministrativi e Cel” e poi cliccare sul collegamento per “Bandi di concorso e avvisi di mobilità esterna per tecnici amministrativi”.

Qui, nell’elenco dei concorsi aperti (Rif. 6100) si troverà il collegamento al concorso pubblico per i 15 posti di area amministrativa. Cliccandoci su, si aprirà un approfondimento, in cui sarà presente un link raggiungibile attraverso la dicitura “Maggiori informazioni e bando”. Basterà un nuovo click per raggiungere la sezione del sito relativo al concorso in questione.

Concorsi per diplomati, anche altre opportunità

Con il diploma si può fare questo concorso, ma non solo. Non sono pochi, infatti, i concorsi per diplomati che, di volta in volta, vengono aperti. Serve ovviamente restare attenti ai bandi che vengono pubblicati e prepararsi alle prove previste. Tra i concorsi non scaduti, ad esempio, si può considerare quello della Regione Veneto finalizzato alla copertura di 15 posti come assistente amministrativo. La scadenza è fissata per le ore 12.59 del 24 ottobre.

Lettura consigliata

Per un lavoro in Calabria c’è questo concorso pubblico per diplomati