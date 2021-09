Saranno quasi 6 milioni gli italiani che quest’anno, secondo le stime, avranno l’influenza. Siamo, infatti, nella tipica stagione dell’anno in cui alcune persone iniziano ad accusare i primi sintomi influenzali.

Raffreddore, tosse, mal di gola, dolori ossei e malessere generale sono solo alcuni dei principali segnali che preannunciano l’arrivo dell’influenza. Per riuscire ad evitare questo malessere, dobbiamo iniziare da subito ad integrare nella nostra dieta gli alimenti più benefici. Abbiamo parlato più volte di quanto la nostra alimentazione possa fare la differenza sulla nostra salute. Basti pensare, ad esempio, che questa bevanda è un toccasana contro Alzheimer e perdita di memoria.

La natura ci fornisce degli importanti aiuti per aiutare la nostra salute. Ci riferiamo, in particolare, ad alcuni ortaggi di questa stagione, perfetti per rinforzare il nostro sistema immunitario e quello dei nostri cari. Iniziamo da subito a difenderci con questi pregiati ortaggi.

Un pieno di vitamina C per rinforzare le difese immunitarie con queste preziose verdure di stagione

Frutta e verdura hanno un ruolo di primaria importanza nella nostra alimentazione. Gli specialisti raccomandano di consumare ogni giorno 2/3 porzioni di verdure e 3 di frutta. Sappiamo tutti che la frutta e la verdura migliore è sempre quella di stagione. Oggi, però, entriamo nello specifico e scopriamo insieme 3 tipi di verdura perfetti per fare un pieno di vitamina C e sali minerali.

Stiamo parlando di verza, cavoli, broccoli e cavolfiori. Come riporta il sito di Fondazione Veronesi, queste verdure sono ricche sostanze preziose per la nostra salute, ma non solo. Sull’organismo hanno un’importante funzione antinfiammatoria e antiossidante, perfetta quindi per rinforzare le nostre difese immunitarie. Faremo un pieno di vitamina C per rinforzare le difese immunitarie con queste preziose verdure di stagione.

In più, forse in pochi sanno che queste verdure sono un vero toccasana per ridurre il rischio di tumore alla prostata.

Attenzione alla cottura

Quando prepariamo queste verdure è importante non cuocerle troppo a lungo, per evitare che disperdano tutte le importanti sostanze benefiche. Importanti per allontanare i sintomi influenzali sono i peperoni, ricchi di vitamina A e C e ottimi per rinforzare le nostre difese contro i batteri.

Impariamo ad utilizzare le spezie in cucina

Le spezie non servono solo ad insaporire i nostri piatti. Soprattutto peperoncino, paprika e curry contengono un preziosissimo principio attivo antinfiammatorio. Ricordiamo anche che questa spezia dei poveri è un vero e proprio toccasana contro il colesterolo.