In Italia circa 3 milioni di persone soffrono di colesterolo alto. Il colesterolo è un grasso necessario al nostro organismo per compiere diverse funzioni. Il problema nasce quando i livelli di colesterolo aumentano troppo, e questo diventa un alto fattore di rischio per le patologie cardiovascolari.

Ciò che non tutti sanno è che uno degli aspetti che incide maggiormente sul colesterolo è la nostra alimentazione. Esistono alcuni alimenti ritenuti “amici” del cuore e altri che, invece, sarebbero da evitare totalmente per scongiurare problemi di salute. Stiamo parlando, ad esempio, dei “3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus più un consiglio prezioso”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Di tutt’altra natura è, invece, questa spezia anticamente chiamata “la spezia dei poveri”. Uno studio ha dimostrato come riesca a tenere a bada il livello di colesterolo cattivo nel sangue, ma anche della pressione sanguigna. Inoltre, fa dimagrire, e ha tantissimi altri vantaggi.

Pochi sanno che questa spezia dei poveri è un vero toccasana contro il colesterolo

Uno studio reso noto sul Journal of the American College of Cardiology ha analizzato le proprietà di una spezia molto diffusa nella nostra cucina. Stiamo parlando del peperoncino.

I risultati dello studio sono eccezionali. Gli studiosi hanno osservato 23mila persone e hanno evidenziato che chi consumava peperoncino almeno 4 volte a settimana avevano un rischio inferiore di morire. E questo risultato rimaneva fisso indipendentemente dalla dieta seguita dalle persone prese come campione. Ma non è finita qui.

Benefici sul colesterolo e sulla pressione sanguigna

Secondo gli studiosi il peperoncino riuscirebbe anche a tenere a bada i livelli di colesterolo nel sangue, e anche della pressione sanguigna. Nonostante queste evidenze scientifiche, però, in pochi sanno che questa spezia dei poveri è un vero toccasana contro il colesterolo.

Controindicazioni

Il peperoncino, come abbiamo visto, dona moltissimi vantaggi a chi lo consuma. Il problema è che, a causa delle sue caratteristiche, non è indicato per chi soffre di disturbi intestinali, sindrome da colon irritabile, reflusso gastrico, ulcera e altre patologie. È sconsigliato l’utilizzo anche ai bambini e alle donne in stato di gravidanza.

Approfondimento

Attenzione a questi salumi sconsigliatissimi per chi soffre di problemi al cuore e ipertensione