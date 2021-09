Ecco sette chiese bellissime da vedere assolutamente durante una visita a Roma

Roma è la città più visitata d’Italia ed è piena di posti meravigliosi. Alcuni più mainstream e più conosciuti, altri meno. Oltre ai canonici Fontana di trevi, Piazza di Spagna, Basilica di San Pietro e Altare della Patria non manca di edifici religiosi bellissimi e più segreti che meritano un tour a parte.

Se siamo dei turisti possiamo infatti dedicare una giornata intera alle chiese durante la nostra permanenza nella città eterna. Se invece siamo dei locali possiamo comunque approfondire le bellezze della nostra città tramite questa guida.

Roma è del resto la città in cui risiede lo Stato Vaticano. Questo la rende automaticamente la città a tutti gli effetti più religiosa del Mondo. E questo è dimostrato anche dall’enorme quantità di chiese presenti nel territorio. Bellissime e antichissime, sono degli scrigni di tesori e opere d’arte meravigliosi.

Ecco quindi sette chiese bellissime da vedere assolutamente durante una visita a Roma.

Questi posti più sconosciuti sono meravigliosi e pieni di arte

La Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola è tanto meravigliosa quanto poco conosciuta. La “finta” cupola del pittore barocco Andrea Dal Pozzo la rende un luogo incredibile. Illude il visitatore facendogli credere che la cupola esista davvero. Anche l’affresco della Gloria di Sant’Ignazio è tutto un gioco di prospettive e trompe d’œil tra finte architetture e figure in movimento. Lo spettacolo è garantito grazie alla bravura del pittore seicentesco.

Appartenente al gruppo delle basiliche papali, merita una visita anche la Chiesa di San Paolo fuori le mura.

Seconda solo a San Pietro in grandezza si trova in zona piramide-ostiense.

Bellissimi il chiostro e il cortile con la statua di San Paolo, mentre all’interno la navata presenta i ritratti di tutti i Papi esistiti fino ad ora.

In una traversa dietro Piazza Navona c’è Santa Maria della Pace. In pieno centro questa chiesa è una delle più famose testimonianze barocche. La facciata fu sistemata da Pietro da Cortona. L’interno prevede le lunette con Sibille e Angeli di Raffaello per la cappella Chigi.

Un esempio perfetto del periodo storico del Barocco è San Carlino alle Quattro Fontane. Questo edificio pensato da Francesco Borromini è sia all’esterno che all’interno l’emblema della corrente artistica barocca. È infatti piena di sporgenze e rientranze, di movimenti sia sul soffitto bianco che sulla facciata. Da inserire nel nostro tour!

A pochi passi dalla stazione ferroviaria di Termini, c’è una piccola chiesa accanto alla bellissima Fontana del Mosè.

Questa perla della città, architettata da Carlo Maderno, raccoglie al suo interno un pezzo unico della storia dell’arte. Si tratta dell’Estasi di Santa Teresa D’Avila eseguita tra il 1647 e il 1652 da Gian Lorenzo Bernini per la cappella Cornaro.

L’immagine della Santa che gioisce trafitta da una dardo scoccato incanta ancora oggi milioni di fedeli.

San Giovanni in Laterano con la sua facciata imponente è un altro complesso monumentale d’eccezione. Situato all’uscita della metro A fermata San Giovanni è ben raggiungibile da ogni punto di Roma. L’Obelisco lateranense situato al centro della piazza e la Porta Santa la rendono una destinazione obbligatoria all’interno del tour romano. Per non parlare delle statue dei 12 apostoli del Borromini all’interno della meravigliosa navata centrale.

Concludiamo con la Basilica di Santa Prassede. Situata nel cuore del Rione Monti, contiene al suo interno mosaici risalenti al IX secolo. Meraviglioso e antichissimo anche il Sacello di San Zenone, testimonianza ancora viva e luminosa della storia e dell’arte bizantine.