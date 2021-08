Il cancro alla prostata è uno dei tumori più frequenti tra la popolazione maschile. Con l’avanzare dell’età, la prostata subisce dei cambiamenti che possono portare a diverse patologie, più o meno gravi.

Non solo l’età, però, influisce su questa patologia. Purtroppo anche altri fattori come la familiarità e il fumo di sigaretta possono incidere sull’insorgenza della malattia.

Ciò che non tutti sanno è che alcuni problemi alla prostata possono derivare anche dall’aumento del peso e dal tipo di alimentazione. Ecco perché, per cercare di contrastare l’arrivo di questi problemi, dovremmo fare attenzione anche all’alimentazione, preferendo alcuni cibi ad altri.

Studi scientifici, infatti, dimostrano che alcuni alimenti potrebbero addirittura proteggere la prostata dal rischio di cancro. Ecco perché tutti dovremmo iniziare a portarli sulle nostre tavole.

Pochi sanno che si può ridurre il rischio di tumore alla prostata con questi cibi toccasana

Su ProiezionidiBorsa abbiamo più volte sottolineato quanto sia fondamentale per l’organismo seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.

Al contrario, invece, esistono alimenti che possono aiutarci a contrastare l’insorgenza di problemi, dai meno gravi a quelli che lo sono di più, come i tumori.

Alimenti amici della prostata

Come riporta il sito di Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP), studi scientifici sostengono che il consumo di pomodori potrebbe aiutare a preservare la prostata dal pericolo del tumore. Ciò accade perché i pomodori sono ricchi di un potente antiossidante, il licopene.

Il consiglio per trarre quanti più benefici possibili dal consumo di pomodori è quello di mangiarli cotti, ad esempio nelle versioni di sugo o salsa, invece che freschi.

Altri cibi preziosi

Un’altra famiglia di verdure ottime per la salute della prostata è quella delle crucifere. Verdure come cavoli, cavolfiori, broccoli, verza e cavolini di Bruxelles aiuterebbero a contrastare il tumore alla prostata, rallentandone lo sviluppo.

Senza dimenticare altre verdure preziosissime, come cicorie, zucchine, finocchi, carote, e tante altre ancora. Pochi sanno che si può ridurre il rischio di tumore alla prostata con questi cibi toccasana, che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole.

La soluzione definitiva per eliminare i chili di troppo, e i conseguenti rischi di salute che ne derivano, è impostare un regime alimentare sano ed equilibrato. Il modo migliore per farlo è affidarsi ad un nutrizionista, che saprà indicarci il percorso migliore per la nostra salute.

Approfondimento

