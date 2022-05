Non sempre il classico piatto di pasta deve ripetersi all’infinito. Un nuovo ingrediente potrebbe essere proprio dietro l’angolo per rendere il tutto più originale e appetibile. Ad esempio, pochi si aspetterebbero che dei pezzetti di mela trasformino le nostre polpette di carne, eppure è proprio così.

Quindi, allarghiamo i nostri orizzonti ed esploriamo il nostro frigo alla scoperta di ingredienti insoliti per condire la nostra pasta. Potremmo trovarci un limone o un mandarino, entrambi capaci di creare un piatto di pasta da ristorante con il minimo sforzo.

Se, però, vogliamo tenerci più sul tradizionale, possiamo sempre affidarci alle verdure. Ad esempio, ce n’è una che viene spesso utilizzata per colorare naturalmente gli alimenti di rosso o fucsia. Si tratta della barbabietola. Se la acquistiamo precotta, è davvero pratica da usare. In pratica non ci resta che tagliarla e usarla per insalate, contorni e pasta.

Ingredienti

320 gr di fusilli;

200 gr di ricotta;

250 gr di barbabietola precotta;

basilico;

olio di semi;

olio di oliva extravergine;

sale.

Un piatto di pasta colorato e divertente per tutta la famiglia grazie a un ingrediente salutare

Per prima cosa occupiamoci delle barbabietole. Estraiamole dalla busta e tagliamole a pezzi più piccoli. Poi mettiamoli in un frullatore e azioniamolo fino a quando non otteniamo una crema liscia e senza grumi. Aggiungiamo la ricotta e continuiamo così, finché non avremo ottenuto la consistenza desiderata. Ecco che in pochissimi minuti abbiamo già ottenuto il condimento per la nostra pasta.

Mettiamo l’acqua a bollire in una pentola. Poi scegliamo una pasta corta che ci soddisfi. Mentre aspettiamo che la pasta cuocia, occupiamoci del nostro elemento croccante. Infatti, senza di esso la consistenza sarebbe carente, troppo simile a una vellutata.

In un pentolino molto piccolo versiamo un dito di olio di semi. Accendiamo il fornello e portiamolo a una temperatura elevata adatta alla frittura. Ora immergiamo le foglie di basilico, massimo due alla volta. Quando rimarranno rigide saranno diventate abbastanza croccanti ed è il momento di toglierle dall’olio. Trasferiamole su un piatto con della carta assorbente e continuiamo così, finché non saremo soddisfatti della quantità.

Quando la pasta è pronta, trasferiamola in una ciotola insieme alla crema di barbabietola. Avremo così ottenuto un piatto di pasta colorato e divertente. Completiamo il tutto con delle foglie di basilico fritte e il gioco è fatto.

Lettura consigliata

La pasta fresca e veloce che sta facendo impazzire tutti con i suoi semplici ingredienti di stagione