Con l’avanzare del freddo, cosa c’è di meglio che preparare una delle torte più buone fatte con uno degli agrumi più profumati dell’autunno: l’arancia. Una deliziosa preparazione facile e veloce per poter portare in tavola uno dei classici della pasticceria siciliana, assolutamente da provare.

Non si tratta di una raffinata chiffon cake, o dei classici ed irresistibili biscotti all’arancia, ma bensì del pan d’arancio. Un dolce siciliano amato proprio da tutti, un gran successo, soffice e gustoso, da preparare in soli 5 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Una ricetta molto originale dal cuore soffice e profumato

Il pan d’arancio è un dolce che ha come ingrediente principale un’arancia completamente frullata, dalla buccia alla polpa. Una preparazione davvero originale che merita di essere realizzata per ogni occasione in cui non abbiamo molto tempo a disposizione.

Dopo aver provato per la prima volta il pan d’arancio, questo dolce diventerà un’alternativa che non avrà nulla da invidiare anche alla deliziosa e profumatissima torta di mele.

Ingredienti

1 arancia intera

3 uova

200 g zucchero

una tazzina di latte

una tazzina di olio

300 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

Un grande successo questo soffice e gustoso dolce siciliano amato da tutti da preparare in soli 5 minuti

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo l’arancia, lavarla, asciugarla, tagliarla in tanti pezzi con tutta la buccia e frullarli con il latte.

A parte, versare in una ciotola le uova con lo zucchero e montare gli ingredienti con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, fino a d ottenere un crema. Sempre con l’aiuto dello sbattitore elettrico, aggiungere l’olio e la farina con il lievito pian piano per evitare la formazione di grumi.

Infine versare l’arancia frullata precedentemente ed amalgamare per bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto perfettamente amalgamato e liscio. Prendere una tortiera, imburrarla ed infarinarla e versare l’impasto ed infornare per circa 35 minuti a 180°C.

La decorazione si potrà fare non appena il dolce si sarà intiepidito. Quindi una veloce spolverati di zucchero a velo oppure una glassa classica al limone, fragole o anche arancia. Magari spolverando sopra la glassa qualche granellino di frutta secca come pistacchi, semi di zucca, nocciole, mandole e così via.

Approfondimento

Sono questi i trucchi per preparare una torta paradiso soffice e leggera come una nuvola