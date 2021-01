La raffinata chiffon cake o comunemente detta ciambellone americano, farà sorprendere tutti per il suo cuore morbido e spugnoso e nella versione al mandarino ingolosirà tutti dal primo assaggio.

Questo genere di torta si presta per molte occasioni, come matrimoni, compleanni e molto altro. Si possono variare gli ingredienti sostituendo il mandarino all’arancia o al limone e così via. Un altro dolce straordinariamente invitante è il tiramisù al mandarino che lascerà tutti a bocca aperta.

Ingredienti

7 uova

200 g zucchero

300 g farina

200 ml succo di mandarino

80 ml olio di semi

20 g lievito per dolci

10 g cremor tartaro

2 mandarini

Come sorprendere tutti con una raffinata chiffon cake al mandarino

Procedimento

Iniziare a preparare la torta unendo la farina, lo zucchero e il lievito in un contenitore capiente. Mescolare gli ingredienti con l’aiuto di una paletta in silicone o una frusta e aggiungere a filo il succo di mandarino senza fermarsi a mescolare.

Successivamente, con l’aiuto delle fruste elettriche o di una planetaria aggiungere senza fermarsi nel mescolare, l’olio e i tuorli d’uovo, tenendo gli albumi da parte, e la buccia dei mandarini grattugiata finemente. Prendere gli albumi d’uovo messi precedentemente da parte e montarli fino a che non risultino spumosi e infine aggiungere il cremor tartaro.

Passare al composto precedente aggiungendo gli albumi e il cremor tartaro e continuare a mescolare per qualche minuto prestando attenzione a non smontare le uova. Prendere una tortiera alta circa 24 cm o lo stampo liscio per chiffon cake, che dovrà essere imburrato e infarinato, versare l’impasto nello stampo e infornare per circa 50 minuti a 170°C.

Controllare la cottura con uno stuzzicadenti e quando la torta sarà pronta dovrà essere capovolta e lasciata raffreddare prima di servirla. Si può decorare la chiffon cake con una crema, una glassa, una copertura al cioccolato o servirla semplicemente con una spolverata di zucchero a velo.