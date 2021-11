Dopo una calda stagione estiva tra creme solari, oli e molto altro che hanno puntato a valorizzare la pelle e soprattutto l’abbronzatura, spesso ci dimentichiamo di dover prestare la stessa attenzione anche nel periodo invernale.

La pelle nonostante sia coperta dagli abiti deve essere coccolata, soprattutto il viso che è esposto molto di più al cambio di stagione. L’epidermide risente molto dei cambi stagionali ed è proprio in questo periodo autunnale che bisogna intervenire e non dimenticare di prepararla all’arrivo dell’inverno.

Con dei piccoli trucchi si potrà migliorare lo stato della nostra pelle, rendendola raggiante ed invidiabile per affrontare l’inverno senza problemi.

È proprio questo il segreto per essere belli dentro e fuori

Sembra una frase scontata, ma essere belli dentro e fuori non è un impresa semplice se non si riesce a tenere a bada lo stress. Questo stato è il peggior nemico della nostra pelle.

Lo stress può influenzare la nostra pelle sotto vari aspetti e quello che un po’ tutti conoscono sicuramente è l’invecchiamento precoce. Ma oltre a questo, esistono altre problematiche infiammatorie della pelle, come ad esempio la psoriasi.

Allentare lo stress è possibile e può essere canalizzato in attività sportive, hobby e qualsiasi tipo di svago che ci faccia piacere. O anche con un semplice ed efficace massaggio per il viso a prova di stress post vacanze.

Ma oltre ad allentare lo stress e cercare di migliorare lo stile di vita, bisogna analizzare anche l’alimentazione. Non sempre si riesce a mantenere quella giusta e molte volte si cade in tentazione con del cibo spazzatura. Quindi sarà bene disintossicarsi e magari introdurre questi 10 alimenti del benessere perfetti per dimagrire e restare in forma.

Con questi trucchi la pelle potrà avere un aspetto raggiante ed invidiabile anche in inverno

Dopo aver capito quali sono le abitudini da rivoluzionare per essere belli sia dentro che fuori, si potrà passare a dei piccoli trucchi per far risplendere la pelle come non mai.

In questo periodo di autunno e inverno, la pelle ha bisogno di maggiore attenzione. È proprio adesso che il cambiamento di temperatura può indebolire l’epidermide rendendola sensibile al freddo.

Solitamente un buon bagno caldo può sembrare la giusta soluzione per accumulare calore o per non prendere colpi di freddo. Invece la soluzione ideale è quella di fare bagno o docce veloci e con acqua non bollente. In questo modo la pelle non si sensibilizzerà alle temperature esterne.

Ovviamente questo è possibile mantenendo una temperatura all’interno della stanza che sia favorevole, per non prendere freddo nel momento di asciugarsi.

Infine dopo essersi asciugati è consigliabile scegliere di applicare sulla pelle creme molto nutrienti come il burro di karitè. Una crema perfetta da utilizzare soprattutto dopo scrub o peeling e per pelli che si screpolano molto facilmente.