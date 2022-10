Torta margherita sofficissima da cuocere in padella o nella friggitrice ad aria

Chi ama il profumo, la morbidezza e la semplicità delle torte fatte in casa non può perdersi la ricetta di oggi. Per fare un figurone con pochi ingredienti e una manciata di minuti di lavorazione, la torta margherita è l’ideale. Un gusto delicato che accontenta grandi e piccini, già a partire dal primo assaggio. Un grande classico della tradizione italiana che ricorda le domeniche in famiglia. Di questo dolce ne esistono tantissime versioni. Tra le più gettonate, quella leggera, senza uova e senza burro, che si prepara in 10 minuti.

Ecco la ricetta facile senza forno per una torta morbida, alta e che non si secca

Per questa torta margherita sofficissima possiamo fare a meno del forno, giacché si cuoce velocemente anche in padella o addirittura nella friggitrice ad aria. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

150 g di farina tipo 00;

120 g di fecola di patate (oppure amido di mais);

3 uova intere;

160 g di zucchero semolato;

100 g di burro morbido, oppure 90 ml di olio di semi;

75 g di latte a temperatura ambiente;

1 bustina di vanillina;

buccia di limone grattugiata;

1 bustina di lievito per dolci;

1 pizzico di sale;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Il primo passaggio per una buona riuscita del dolce sarà quello di montare il burro morbido con lo zucchero. Mescolare energicamente e poi aggiungere anche la vanillina e la buccia grattugiata di un limone e un pizzico di sale. Amalgamare gli ingredienti fino a quando il composto non diventa chiaro e spumoso. Successivamente, aggiungere (una alla volta) le uova, continuando sempre a mescolare gli ingredienti. Poi, versare il latte a filo. Infine, setacciare e unire anche la farina, la fecola e il lievito. A questo punto, quando l’impasto risulterà liscio e omogeneo sarà il momento della cottura.

Prendere una padella antiaderente e rivestirla con un foglio di carta forno (bagnato e strizzato). Versare l’impasto nella padella e poi far cuocere, coperta da un coperchio e a fuoco basso per circa 25 minuti. Una volta cotta, adagiare la torta su un piatto da portata e poi spolverare con lo zucchero a velo prima di servire.

Come cuocere l’impasto nella friggitrice ad aria per ottenere una torta margherita sofficissima

Cuocere l’impasto all’interno della friggitrice non è difficile. Basterà munirsi in una teglia dal diametro giusto che permetta di essere inserita all’interno del cestello. Imburrare e infarinare leggermente lo stampo, poi versare l’impasto e livellarlo con un cucchiaio. A questo punto, inserire lo stampo nel cestello e far cuocere a 160°C per circa 30 minuti. Infine, una volta raffreddata, spolverare la torta con lo zucchero a velo.

