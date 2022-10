Il dolce morbido e veloce al cioccolato fondente cremoso pronto in 2 minuti

Quando arriva improvvisamente quella voglia irrefrenabile di cibi dolci, spesso in dispensa e in frigorifero troviamo pochi alimenti golosi. Vorremmo soddisfare quel languorino, ma non sempre riusciamo a soddisfarlo perché non abbiamo in casa tutti gli ingredienti per preparare una torta. Effettivamente servono molti elementi per infornare un dolce appetitoso, in più ci vuole del tempo per la preparazione e per la cottura. Se poi pensiamo alle calorie che potremmo ingerire in un solo boccone, i sensi di colpa ci assalgono e rinunciamo ad assaporare qualche sfiziosa ricetta. L’ideale sarebbe usare pochissimi ingredienti, senza dover accendere il forno ed aspettare ore. Per quanto riguarda calorie e colesterolo, invece di creme e dessert eccessivamente zuccherate potremmo optare per il cioccolato fondente.

I benefici del cacao

Il cioccolato fondente si realizza partendo dall’elemento principale, ovvero la pasta di cacao, ricavata dai semi. Poi si miscelano altri ingredienti, come lo zucchero, la vaniglia, polvere e burro di cacao. Esiste poi quello extra fondente, con percentuali di cacao che oscillano tra il 70% e l’85%, e l’extra amaro, fino al 90%, dal sapore forte e intenso. Il cacao proviene dai semi della pianta tropicale Teobroma, che vengono essiccati e macinati, mentre il burro si estrae direttamente dai semi. Quest’ultimo ingrediente, poi, è largamente utilizzato anche per la cura del corpo e nei prodotti di bellezza. La polvere di cacao è ricca di fosforo e flavonoidi, è un antiossidante e contrasterebbe i radicali liberi. Inoltre potrebbe favorire la salute cardiovascolare e ridurrebbe la pressione sanguigna. I prodotti che contengono pochi grassi vegetali ed alte percentuali di cacao sarebbero anche adatti a chi è particolarmente attento alla linea.

Il dolce morbido e veloce al cioccolato fondente cremoso con soli 2 ingredienti

Per soddisfare la nostra golosità, in pochi minuti potremmo preparare una prelibatezza, senza usare il forno. Potremmo proporre questo dolcetto, facile da realizzare, per un dessert dopo cena e per una merenda ricca e appetitosa. Per preparare 6 monoporzioni serviranno:

6 fette di pancarré o pan brioche;

6 quadratini di cioccolato extra fondente.

Prendiamo una fetta alla volta e adagiamola su un tagliere, schiacciandola leggermente con le mani. Mettiamo al centro un quadratino e pieghiamo a metà il pancarré, chiudendo all’interno il cioccolato. Con un coppapasta o un bicchiere diamo la forma di mezzaluna al tramezzino dolce, assicurandoci di aver sigillato bene i bordi. Seguiamo lo stesso procedimento per le altre fette di pane e facciamo scaldare una padella antiaderente. Mettiamo le mezzelune sul fuoco, scaldiamole 1 minuto per lato a fiamma media e spegniamo il fuoco. Adagiamo il coperchio per fare sciogliere meglio il cioccolato all’interno per pochi secondi. Infine serviamo il dolce morbido e veloce al cioccolato fondente cremoso con del cacao amaro e a piacere della frutta secca tritata.

