Sembra un tiramisù questo soffice rotolo alla crema con gocce di cioccolato

Dopo tutte le fatiche della settimana, non c’è niente di meglio di un bel dolce per ritrovare la giusta carica. Ancora meglio se si tratta di una preparazione casalinga, che ci permette anche di passare del tempo di qualità con chi amiamo. Da questo punto di vista, se cuciniamo con i bambini, sarebbe preferibile evitare di armeggiare attorno a forno e fornelli. Servirebbe quindi una preparazione che non necessita di cottura, come ad esempio una cheesecake o un buon tiramisù.

E perché non approfittarne per smaltire anche qualche avanzo della dispensa come ad esempio i biscotti secchi e sbriciolati? Detto questo, per chi non sa orientarsi nella miriade di ricette possibili, consigliamo la preparazione che segue. Sembra un tiramisù questo soffice rotolo con la crema fatto con savoiardi, reso croccante dalle gocce di cioccolato e decorato con ciuffi di panna.

Ingredienti

Per realizzare questa delizia sofficissima ci occorreranno:

500 ml di latte;

savoiardi;

la scorza di un limone;

4 tuorli d’uovo;

50 g di zucchero;

15 g di amido di mais;

400 ml di acqua;

90 g di liquore alchermes;

25 g di zucchero;

gocce di cioccolato.

Per la decorazione, invece, serviranno panna montata e cacao in polvere.

Procedimento

Presa una casseruola, portiamo a ebollizione il latte, aromatizzandolo con la scorza di limone. In una ciotola, invece, sbattiamo le uova con lo zucchero e aggiungiamo l’amido di mais, poi incorporiamo anche il latte aromatizzato. Trasferiamo nuovamente il composto così ottenuto nella casseruola di partenza e continuiamo a mescolare mentre cuoce a fuoco lento, così che diventi una crema.

Sembra un tiramisù questo soffice rotolo con biscotti, crema e cioccolato

Procediamo diluendo l’alchermes nell’acqua e aggiungendo un filo di zucchero: sarà la bagna per i savoiardi. A tal proposito, disponiamoli su un foglio di pellicola abbastanza grande, disposti su due file ordinate, quindi spennelliamo con il liquore. Non resta adesso che realizzare il ripieno del nostro rotolo: spalmiamo la crema precedentemente preparata sulla base di biscotti e aggiungiamo le gocce di cioccolato.

A seguire, arrotoliamo il tutto aiutandoci con i bordi del foglio di pellicola per non sporcarci le mani e compattare il dolce quanto più possibile. Prima di servire, però, un ultimo passaggio: una bella guarnizione a base di panna e cacao. Infine, una nota sulla conservazione del prodotto: essendo a base di crema, va naturalmente conservato in frigorifero.

