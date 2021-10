Sono questi i trucchi per preparare una torta paradiso soffice e leggera come una nuvola

Tra i dolci più amanti dai bambini c’è senza dubbio un classico della pasticceria lombarda. Un dolce che si scioglie in bocca grazie alla sua eccezionale semplicità e consistenza.

Una fetta di pura bontà da mangiare come dessert, a colazione o durante la giornata e da abbinare ad ogni tipo di bevanda come caffè, tè, succhi di frutta e molto altro ancora.

Grazie ai trucchi per preparare l’impasto, la torta paradiso avrà una consistenza soffice e leggera come una nuvola. Tra tutti i dolci che si possono preparare comodamente in casa, questo qui è sorprendentemente facile e veloce.

Alta e soffice, con una spolverata di zucchero a velo, un po’ come la chiffon cake, la torta paradiso è ideale da farcire con deliziose creme spalmabili come questa deliziosa crema alla nutella che farà ingolosire tutti.

Ingredienti

400 g burro chiarificato

300 g zucchero velo

200 g farina

6 uova

200 g fecola

1 baccelli di vaniglia

15 g lievito in polvere

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un recipiente e versando il burro, lo zucchero a velo, la vaniglia e montare tutto con l’aiuto di uno sbattitore elettrico. Successivamente dopo aver amalgamato tutti i componenti, aggiungere le uova, una alla volta per incorporarle bene.

A parte unire la farina con la fecola e aggiungerla progressivamente per evitare la formazione di grumi. Dopo aver aggiunto tutti gli ingredienti, passare al lievito ed amalgamare per qualche minuto, fino a quando non si inizieranno ad intravedere delle piccole bollicine.

Arrivati fin qui, non resta che prendere una tortiera, imburrarla e spolverarla con zucchero semolato e versare l’impasto. Infornare per circa 25 minuti a 180°C e fare il test di cottura con uno stuzzicadenti. Quando questo infilzato nell’impasto sarà asciutto, il dolce è pronto.

Sfornare la torta, lasciarla leggermente intiepidire, toglierla dalla tortiera e spolverarla di zucchero a velo. Inoltre se si vuole far scena, con queste le splendide decorazioni si potrà fare un figurone.