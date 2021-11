Le piante rendono accoglienti e personali le nostre case. Alcune di queste sono dei veri e propri complementi d’arredo che arricchiscono l’ambiente domestico. A questo proposito, abbiamo spiegato come coltivare queste particolari piante per dare alla nostra casa un tocco di design in più.

Novembre è ormai arrivato e possiamo cogliere l’occasione per ospitare nelle nostre case alcune piante stupende. Infatti, pochi le comprano ma queste 3 favolose piante facilissime da coltivare a novembre faranno letteralmente impazzire di invidia i vicini.

Molte persone si fanno scoraggiare dalle basse temperature e temono che queste possano danneggiare irrimediabilmente le nostre piante.

Tuttavia, sarebbe un peccato precludersi la possibilità di avere case e giardini fioriti in inverno soltanto per questo motivo.

Pertanto, abbiamo selezionato 3 piante bellissime e molto semplici da coltivare proprio in questo mese. Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Una delle piante simbolo di questo mese di novembre è l’erica. Questa pianta perenne produce fiori campanulati molto piccoli e di diverse colorazioni. Se siamo amanti dei colori vivaci, questa pianta fa al caso nostro. Bianchi, gialli, rosa e arancio, non ci resta che scegliere il colore che amiamo di più.

L’erica fiorisce proprio a novembre e bastano pochi e semplici accorgimenti per averla sempre fiorita e rigogliosa.

Forse non tutti sanno che uno dei punti deboli di questa pianta sono i ristagni idrici. Pertanto, consigliamo di usare un buon drenaggio. Questa pianta cresce bene in posizioni arieggiate e fresche. In questo modo, la pianta riesce ad eliminare l’acqua in eccesso trasformandola in umidità utile.

Camelia a fioritura autunnale

Si chiama camelia sasanqua ed è una splendida pianta ornamentale. I suoi fiori sono di colore rosa o bianco e delicatamente profumati.

Questa pianta fiorisce proprio in questo mese e possiamo coltivarla sia in vaso sia in terra. Fortunatamente questa pianta non teme il freddo, ma è sensibile ai venti. Quindi cerchiamo di posizionarla in una zona di mezz’ombra e al riparo dai venti.

Il terreno perfetto per questa pianta è misto a torba e foglie. Se vogliamo prevenire la caduta precoce dei boccioli, usiamo un concime per acidofile a lenta cessione.

Begonia corallina

Il suo vero nome è begonia tamaya e ci regala splendidi fiori coloratissimi che si sviluppano a grappolo. Come suggerisce il nome, i colori dei suoi fiori vanno dalle sfumature del rosso al rosa e fioriscono sia in primavera, sia in autunno.

Perfetta per decorare terrazzi e giardini, questa pianta davvero incantevole non necessita di molte cure. Cerchiamo per questa pianta una posizione luminosa ma che non riceva i raggi del sole diretti per molte ore al giorno. In ogni caso, consigliamo di portarla in casa se la temperatura scende sotto i 5 gradi.

In questo periodo possiamo usare un concime liquido, da aggiungere all’acqua d’irrigazione una volta al mese. Infine, manteniamo il terreno costantemente umido per favorire una buona crescita della pianta usando però un buon drenaggio per evitare i ristagni.