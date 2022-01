Non è detto che il nuovo anno cominci sempre col botto. Per alcuni il vero inizio sarà dopo la metà del mese: un evento rarissimo e una svolta nella vita in arrivo per questo fortunato segno zodiacale dal 18 gennaio.

È il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro

Perseveranza, tenacia e resilienza sono bellissimi tratti su cui puntare nella vita. E non mancano sicuramente ai nati sotto il segno del Toro.

Non c’è sfida che i Toro non sappiano affrontare, ma spesso i risultati arrivano in ritardo. I Toro sono infatti caratterizzati da una natura paziente e riflessiva. Insomma, vivono la vita un passettino alla volta, con lentezza.

Eppure i nati sotto il segno del Toro non vedono l’ora di godersi i frutti del duro lavoro. Infatti, queste persone sono fra i più grandi amanti del buon cibo, dei beni materiali e dei piaceri della vita.

Ecco allora una splendida notizia per l’ostinato segno di terra: si avvicina finalmente il momento propizio per togliersi qualche soddisfazione.

Un evento rarissimo e una svolta nella vita in arrivo per questo fortunato segno zodiacale dal 18 gennaio

I Toro non sono fra i super favoriti per il 2022: il gradino più alto del podio spetta ai Pesci, soprattutto se sapranno mantenere 3 buoni propositi. Ma l’anno che è appena cominciato sarà sicuramente molto interessante anche per i nati fra il 21 aprile e il 20 maggio.

Bisognerà soltanto avere un po’ di pazienza: infatti per i Toro il momento della svolta arriverà a partire dal 18 gennaio. Il merito è tutto dello spostamento in Toro del Nodo Lunare Nord. Quest’ultimo è il punto astronomico legato al destino, al talento, alla missione nella vita.

Tale transito non si osservava dal 2004, e non si ripeterà a breve. La buona notizia è che il Nodo Nord rimarrà in Toro fino a metà del 2023. Ma perché questo raro evento sarà così importante?

Ai Toro sembrerà che ogni cosa sia finalmente al proprio posto, che tutto abbia un senso. Dopo tanti dubbi, potranno iniziare con serenità una nuova fase della propria vita.

Grazie agli sforzi intrapresi in passato, i Toro splenderanno e collezioneranno successi sul lavoro. Verranno apprezzati da colleghi e superiori e potrebbero addirittura ricevere un aumento. I successi, peraltro, non riguarderanno soltanto la carriera, ma anche la crescita personale.

Insomma, per i nati sotto il segno del Toro, dal 18 gennaio sarà il momento di abbandonare le preoccupazioni e accogliere le gioie della vita.

Ma chi non appartiene a questo fortunato gruppo non deve disperarsi: c’è anche un altro segno zodiacale che, dopo un Capodanno non al top, farà faville grazie alla Luna.

