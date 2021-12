I nati sotto un fortunato segno saranno i favoriti dalle stelle nell’anno che arriva. Ma solo se faranno dei cambiamenti importanti: soldi e amore in arrivo per questo segno zodiacale nel 2022 ma ecco 3 buoni propositi che deve mantenere.

Il segno più fortunato del 2022 secondo tutti gli astrologi

Con l’arrivo di un nuovo anno, molti si affidano a stelle e pianeti per scoprire cosa li aspetta.

C’è chi si chiede come saranno i festeggiamenti: alcuni segni zodiacali faranno scintille di passione la notte di Capodanno. Altri, invece, trascorreranno un veglione non proprio al top, ma saranno protetti dalla Luna a partire dal 2 gennaio.

Quel che veramente si vuole prevedere, però, è se il 2022 sarà un anno fortunato. Dopo un 2021 all’insegna di mille difficoltà, tutti sperano in un po’ di buona sorte in arrivo.

C’è un segno in particolare che non deve preoccuparsi. Quasi tutti gli esperti di astrologia sono concordi nell’affermare che vivrà un anno straordinario e irripetibile: si tratta dei Pesci.

C’è un motivo per tutta questa fortuna. Bisogna sapere che i Pesci sono governati da due pianeti, Giove e Nettuno. Nel 2022 questi corpi celesti si incontreranno proprio nel segno dei Pesci. Si tratta di un evento astronomico raro: è avvenuto per l’ultima volta nel 1856.

Insomma, le stelle proteggeranno sicuramente i nati fra il 20 febbraio e il 20 marzo. In arrivo ci sono tante soddisfazioni, sia sul piano economico, che su quello delle relazioni. Ma solo se si saprà sfruttare il momento propizio.

Soldi e amore in arrivo per questo segno zodiacale nel 2022 ma ecco 3 buoni propositi che deve mantenere

Le persone nate sotto il segno dei Pesci hanno tante buone qualità. Sono sensibili, romantiche e sognatrici. In più sono fortemente empatiche, pronte a entrare in contatto con le emozioni dei propri cari. Tutti ciò spinge i Pesci a voler comprendere e aiutare chi sta vivendo un momento difficile.

Attenzione, però: i Pesci devono ricordare che questo è il loro momento per brillare. Il primo buon proposito, e il più importante, è quindi concentrarsi su sé stessi e sui propri obiettivi. Questo non significa essere egoisti, o abbandonare i propri affetti. Bisogna però ricordare che si può dare una mano agli altri solo quando ci si prende cura a sufficienza di sé.

Il secondo buon proposito è non farsi prendere dall’insicurezza e cogliere le occasioni che si presentano. Il 2022 è l’anno giusto per le svolte nella carriera, che porteranno anche promozioni, aumenti e soddisfazioni economiche. I Pesci sono tra i segni più capaci di sfruttare il caos e l’imprevisto per creare nuove opportunità. Questo è il momento più giusto per farlo.

Il buon proposito più importante per la salute

Le grandi soddisfazioni non compariranno solo sul lavoro: l’energia positiva riguarderà anche i progetti, gli hobby, l’amore. Tutto questo rischia di far diventare il 2022 un anno fin troppo frenetico.

Allora il terzo buon proposito è importante per non perdere la salute e godersi al meglio il proprio anno fortunato: i Pesci dovranno impegnarsi a dormire almeno otto ore per notte.

Sono tante le strategie che aiutano a mantenere questa intenzione, dalle app che tracciano il sonno agli alimenti che favoriscono il riposo. Un’ottima idea per i Pesci è promettersi di fare 10 minuti di yoga a letto prima di addormentarsi.

Se sapranno mantenere questi tre buoni propositi, i nati sotto il segno dei Pesci vivranno davvero un 2022 straordinario.