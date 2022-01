Se il 2022 è partito un po’ sottotono non è il caso di disperarsi. Già verso la fine del mese ci saranno interessanti novità per pochi fortunati: non è fra i super favoriti dall’oroscopo 2022 ma questo segno zodiacale avrà un’incredibile svolta dal 24 gennaio.

Il 2022 sarà l’anno dei Pesci, ma ci sono sorprese in arrivo

Quasi tutti gli astrologi sono concordi nel prevedere che il 2022 sarà un anno speciale per un gruppo di super favoriti. Grazie all’incontro di Giove e Nettuno nel segno dei Pesci, i nati fra il 20 febbraio e il 20 marzo vivranno un periodo irripetibile.

Attenzione, però: questo non significa che i Pesci vivranno di rendita. Se vorranno attirare amore e soldi, dovranno mantenere 3 buoni propositi importantissimi.

Per di più, il fatto che il 2022 sia l’anno dei Pesci non vuol dire nemmeno che gli altri segni si debbano disperare. C’è solo da pazientare un pochino: per esempio, dopo un Capodanno non al top è in arrivo un’incredibile fortuna dai primi di gennaio per un segno zodiacale illuminato dalla Luna.

Inoltre, Marte avrà un effetto positivo su alcune persone a partire dal 24 di gennaio. Ecco di chi si tratta e quale ambito della loro vita sarà più toccato dai cambiamenti.

Non è fra i super favoriti dall’oroscopo 2022 ma questo segno zodiacale avrà un’incredibile svolta dal 24 gennaio

Quasi tutti odiano il lunedì. Ma, per una volta, questo temuto giorno della settimana riserverà una piacevole sorpresa. Infatti, lunedì 24 gennaio Marte entrerà in Capricorno: il transito moltiplicherà l’energia del Pianeta Rosso.

Si tratta di un evento importante proprio per i nati sotto il segno del Capricorno, visto che Marte è il loro pianeta sovrano. Cosa aspettarsi, allora, a partire da questa giornata?

I nati fra il 22 dicembre e il 20 gennaio sperimenteranno una svolta importante nell’ambito della carriera e della propria immagine pubblica. Si sentiranno infatti pieni di passione e coraggio. Ma, soprattutto, capiranno di avere la situazione sotto controllo e il proprio futuro in pugno.

È quindi questo il momento propizio per affrontare il cambiamento. Chi ha nuovi progetti o obiettivi di carriera si impegni al massimo per raggiungerli. Chi invece ha un colloquio di lavoro all’orizzonte, lo affronti con sicurezza e serenità: le stelle saranno propizie.

Infine, c’è chi sta posticipando da tempo una discussione spinosa col capo o coi colleghi. Lunedì 24 gennaio sarà il momento giusto per risolvere la questione.

Insomma, quali che siano gli obiettivi sul lavoro, i Capricorno saranno pronti a perseguirli con determinazione!

