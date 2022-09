L’amore è al centro della vita di molte persone. Anche chi sostiene il contrario è alla costante e continua ricerca di passioni ed emozioni. Ogni segno zodiacale possiede delle caratteristiche e chi vi appartiene può avere dei tratti caratteriali molto simili sotto determinati aspetti. Così come alcuni segni tendono a tradire più di altri, ci sono altre caratteristiche peculiari. Nel momento in cui decidiamo di conquistare una persona, dobbiamo tenere presente che non tutti i segni vivono l’amore allo stesso modo. Quando ci innamoriamo, oppure semplicemente ci interessa una persona, cerchiamo di fare il possibile per conquistarla. Oggi vogliamo svelare quali sono i segni zodiacali più affascinanti e sfuggenti, ma anche quelli più difficili da lasciare andare via.

I veri conquistatori

I nati sotto il segno del Leone possiedono carisma e fascino da vendere. Tendenzialmente molto curiosi ed intelligenti, i nati sotto questo segno di fuoco riescono a fare innamorare gli altri non solo per il loro aspetto. I Leone sono bravi a mostrare la parte migliore di sé e per loro è davvero facile conquistare gli altri con racconti e storie particolari. Tuttavia, i Leone sono anche persone dal cuore d’oro, estremamente generose ed affabili. Queste caratteristiche li rendono davvero difficili da dimenticare ed è anche per questo che sono soliti fare stragi di cuori.

I 2 segni zodiacali più difficili da conquistare e da dimenticare oltre al Leone

In amore si sa, vince chi fugge e i nati sotto il segno del Capricorno lo sanno bene. I Capricorno prediligono relazioni passionali e di breve durata. Questo purtroppo li porta a spezzare molti cuori e a illudere le persone. Fare innamorare un Capricorno è un’impresa molto difficile, ma non impossibile. Il segreto è mostrarsi sempre disponibili, leali, sinceri e mai sfuggenti. Una volta finita la relazione sentimentale, gli appartenenti al segno del Capricorno rimangono impressi nella mente. La chiave giusta per andare avanti e lasciarsi alle spalle un Capricorno è pensare a tutte le esperienze negative e ai torti subiti. Questo potrebbe darci la spinta per ricominciare con una persona completamente diversa.

Scorpione

Tra i 2 segni zodiacali più difficili da conquistare e da scordare c’è senza dubbio lo Scorpione. A differenza del Leone e del Capricorno che sono molto passionali e travolgenti, lo Scorpione conquista con i modi di fare gentili e delicati. Entrare nella vita di uno Scorpione non è affatto semplice, perché hanno un carattere molto introverso e diffidente. Tuttavia, i nati sotto questo segno si impegnano al 100% nel rapporto di coppia.

Una volta finita la storia d’amore, difficilmente riusciremo a riconquistare l’affetto e la fiducia dei nati sotto questo segno d’acqua. Inoltre, lasciarsi alle spalle una relazione con gli Scorpione è un’impresa difficile e che potrebbe richiedere molto tempo. Perdere uno Scorpione sempre leale e fedele potrebbe gettarci nello sconforto, perché sono persone davvero preziose e capaci di dare molto.

Lettura consigliata

