C’è chi li ama e chi li odia, ma i cavolfiori sono indubbiamente i protagonisti della stagione autunnale e invernale. Da ottobre a marzo il cavolfiore arricchisce le tavole degli italiani con il suo sapore e profumo inconfondibile. Molto noto è anche l’odore intenso e talvolta sgradevole che si propaga durante la sua cottura.

Tempo fa avevamo già parlato di 3 semplici stratagemmi per cucinare non solo il cavolfiore ma anche i broccoli evitando che il cattivo odore s’impossessi della nostra cucina.

Per quanto riguarda le ricette, la scelta è davvero molto ampia.

Con questa ricetta sfiziosa e semplicissima, ad esempio, anche i più titubanti finiranno per amare il cavolfiore in soli 10 minuti.

Da provare assolutamente, poi, queste golosissime polpette dal cuore filante. Una vera garanzia in cucina e che piacerà sicuramente anche ai più piccoli.

Questa sera, invece, mostreremo come cucinare un cavolfiore in 10 minuti con un ingrediente amatissimo per un gustoso contorno perfetto a pranzo e cena

Buono, facile e veloce, il piatto che prepareremo oggi è davvero un asso nella manica per servire un contorno ricco di gusto ma senza perdere troppo tempo ai fornelli. Inoltre, un ingrediente segreto renderà il tutto più appetitoso e ci farà fare un figurone in soli 10 minuti.

Ecco tutto l’occorrente per uno squisito cavolfiore al vino rosso.

Ingredienti

un cavolfiore bianco di media grandezza;

spicchio di aglio,

40 grammi di olio evo,

un peperoncino,

1 bicchiere di vino rosso;

1 bicchiere di acqua;

sale q.b.

Procedimento

Innanzitutto eliminiamo dal cavolfiore le foglie più esterne e poi laviamolo per bene sotto l’acqua corrente. Riduciamo le cime a striscioline sottili. Poi, in una padella abbastanza larga, facciamo soffriggere l’aglio con un filo d’olio e un po’ di peperoncino.

Successivamente, aggiungiamo le cimette di cavolfiore. Facciamo cuocere inizialmente a fiamma abbastanza alta. Poi, dopo qualche minuto sfumiamo con il vino e abbassiamo il fuoco. Dopo qualche secondo, aggiungiamo anche l’acqua. Mescoliamo e insaporiamo con un pizzico di sale. A questo punto facciamo cuocere. Attenzione, il cavolfiore non andrà coperto con il coperchio durante la cottura.

Dopo pochi minuti e in poche mosse il cavolfiore sarà praticamente pronto. Ed ecco, dunque, come cucinare un cavolfiore in 10 minuti con un ingrediente amatissimo per un gustoso contorno perfetto a pranzo e cena. Un piatto ideale per accompagnare carne alla brace e pesce alla perfezione.