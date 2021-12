Tutti sperano in un colpo di buona sorte allo scoccare della mezzanotte dell’ultimo dell’anno. Ma c’è chi dovrà avere un pochino di pazienza: dopo un Capodanno non al top arriva un’incredibile fortuna dal 2 gennaio per questo segno zodiacale illuminato dalla Luna.

Arriva il momento di pensare ai nuovi inizi

Non bisogna per forza aspettare il primo dell’anno per fare dei cambiamenti. Ma è anche vero che l’inizio di un anno nuovo è l’occasione per fare buoni propositi.

Così, sono in tanti a sperare in un colpo di fortuna che li assista nelle nuove imprese. Soprattutto dopo un 2021 difficile per tutti e segnato dalla pandemia. Allora, chi avrà un 2022 all’insegna della buona sorte?

Alcuni segni zodiacali saranno baciati dalla dea bendata già dal 31 dicembre. In arrivo per queste persone non c’è una vagonata di soldi, ma qualcosa di ben più prezioso: un nuovo amore o una nuova fiamma di passione. Infatti ecco le fortunate coppie e i segni zodiacali che faranno scintille la notte di Capodanno.

Altri avranno bisogno di un piccolo aiuto per attirare la felicità sulla propria casa. Circondarsi dei cristalli e delle piante giuste può fare la differenza: difatti, i nati sotto alcuni segni zodiacali dovrebbero regalarsi un’orchidea a Capodanno.

Infine, c’è chi vivrà dei festeggiamenti poco degni di nota. Ciò non significa necessariamente che ci saranno brutte sorprese a Capodanno. La serata trascorrerà tranquilla, ma senza botte di fortuna. Ma, a partire dal 2 gennaio, qualcosa cambierà.

Dopo un Capodanno non al top arriva un’incredibile fortuna dal 2 gennaio per questo segno zodiacale illuminato dalla Luna

I nati sotto il segno del Capricorno dovranno avere un po’ di pazienza. Meglio non esprimere desideri o fare buoni propositi allo scoccare della mezzanotte. Piuttosto, conviene aspettare il 2 gennaio.

Infatti, nel secondo giorno del mese ci sarà il primo novilunio del 2022, proprio nel segno del Capricorno. Questa sarà dunque una giornata particolarmente fortunata per chi compie gli anni fra il 22 dicembre e il 20 gennaio.

La Luna Nuova, infatti, è sempre un momento propizio per i buoni propositi e le intenzioni. Ma ancor più se questa coincide con l’inizio dell’anno!

Inoltre, il novilunio in Capricorno regala energia per trovare ambizione, disciplina, responsabilità, struttura e nuovi obiettivi. La Luna sarà peraltro aiutata da Urano, portatore di cambiamento, originalità e intuizione.

Insomma, gli astri sembrano essere propizi per dare sfogo alla propria creatività e sviluppare finalmente i sogni e i progetti chiusi in un cassetto.

Questo può significare una svolta nella carriera, ma anche nella propria crescita personale: è il momento di gettarsi in un nuovo hobby, di iniziare a seguire uno stile di vita più sano, di dare nuova vita alle proprie relazioni.

Di questa energia possono beneficiare tutti i segni, ma nessuno ne sarà investito quanto i Capricorno. Davvero una valanga di fortuna per iniziare il 2022 col piede giusto!

