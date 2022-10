Collaborazione e nuove opportunità per questi segni che sguazzeranno nell’oro

La routine mattutina di molti di noi è fatta di alcuni piccoli gesti che ci arrecano un senso di piacere e comfort. C’è chi appena sveglio si concede una tazzina di caffè bollente, chi una lunga doccia calda e infine chi rimane a crogiolarsi a letto per alcuni minuti a visionare le news del giorno. Oltre a questi, alcune persone iniziano la loro giornata leggendo avidamente il proprio oroscopo del giorno, della settimana o del mese su riviste o su alcune app dedicate.

A questi aficionados oggi diamo una buona notizia: dopo un lungo periodo di retrogradazione di molti pianeti il cielo si sta finalmente rimettendo in moto. Sono quindi favorite molte attività per tutti i segni zodiacali ed è presente una voglia di fare che non si vedeva da tanto tempo. Ma in particolare ci sarà uno spirito di collaborazione e nuove opportunità per questi segni che permetteranno ad alcuni archetipi specifici di percorrere con agio una via lastricata di oro. Scopriamo insieme quali sono nel dettaglio.

Un cielo di ottobre veramente particolare

La volta celeste di settembre è stata caratterizzata dalla presenza di moltissimi pianeti retrogradi. Il primo fra tutti è stato il temutissimo Mercurio, che ha portato a ritardi nelle comunicazioni, rallentamenti nella tecnologia e in generale a tanti malintesi sia in campo lavorativo che sentimentale. Giove e tutti i pianeti transuraniani però rimangono “storti”, lasciando solo nel loro moto normale Venere e Marte, rispettivamente in Bilancia e in Gemelli.

Il Sole e la Luna invece continuano indisturbati il loro cammino, ma si sono scontrati domenica 9 ottobre con la Luna Piena in Ariete. Queste energie opposte hanno portato a galla in moltissimi individui la necessità di liberarsi di alcuni pesi, dati dalle relazioni o dall’ambiente in cui si trovano. Il segreto infatti sta nel calibrare gli sforzi in modo da dare e ricevere nella maniera più equa possibile.

Collaborazione e nuove opportunità per questi segni ed infatti avranno delle belle sorprese

In particolare, però, tutto questo movimento porta a dei buoni cambiamenti per alcuni segni. Scendendo nel dettaglio, i più favoriti dai transiti attuali, che sono prevalentemente nell’elemento Aria, sono appunto i segni di Aria e quelli di Fuoco. Fra loro sono presenti Acquario, Bilancia e Gemelli seguiti da Sagittario e Leone. L’Ariete invece ha necessità di chiarire alcune situazioni amorose e professionali.

Lettura consigliata

Molti pensano male di questo segno zodiacale che invece è un amico e un amante fedele ed è fra i più creativi dello zodiaco