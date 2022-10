Eccoci giunti al mese di ottobre dove regna un segno zodiacale particolare fra tutti quanti gli altri. Non a caso si rappresenta con due piatti, caratteristici della Bilancia.

Una statistica che forse pochi conoscono è che la Bilancia è uno dei segni zodiacali più diffusi in questi ultimi anni. Infatti le nascite italiane si concentrano soprattutto sul mese di settembre. Favorito naturalmente in primo luogo è il segno della Vergine. Tuttavia l’ultima settimana del mese è destinata a quelli nati sotto il segno della Bilancia.

I segni d’aria, acqua, fuoco e terra

Il fatto che sia rappresentato proprio da un oggetto e non da un animale, ci fa capire che si tratta di un segno d’aria. Il cerchio dello zodiaco infatti si divide in quattro grosse fette. I segni che appartengono alla terra, quelli che appartengono all’aria, gli appartenenti al fuoco e quelli all’elemento acqua.

Tra i segni di fuoco abbiamo l’Ariete, che è il primo segno in ordine cronologico dello zodiaco. Ma anche il Leone e il Sagittario. Ai segni d’acqua appartengono il Cancro, i Pesci e lo Scorpione. Per i segni di terra ci sono Toro, Vergine e Capricorno. Appartengono invece ai segni d’aria Gemelli, Acquario e Bilancia.

Il segno zodiacale del mese di ottobre e i suoi aspetti poco noti

I segni d’aria, come stato scritto si distinguono subito dagli altri, perché hanno come rappresentazione non un animale. L’Acquario ha una brocca piena d’acqua. I Gemelli in genere sono due neonati. La Bilancia dai due piatti in equilibrio.

La caratteristica dei segni di fuoco è l’entusiasmo. Per quelli di terra invece la praticità. Per i segni d’aria la nota comune è la buona comunicazione, mentre per i segni d’acqua l’intuizione.

La Bilancia, come dice il suo stesso nome, è il segno più equilibrato dello zodiaco. Se c’è qualcosa che gli dà fastidio è proprio la disarmonia, come quando si suona un pezzo fuori registro. A volte però questo segno diventa un po’ intollerante, soprattutto quando pretende che questa armonia sia presente anche negli altri. Un altro punto debole di questo segno è che, per evitare i conflitti, cerca di soddisfare le debolezze altrui.

Un segno di fascino

Tuttavia bisogna dire che è proprio questo il fascino, che circonda il segno zodiacale del mese di ottobre. È fatto di sapiente equilibrio e di stile comunicativo coinvolgente. Le persone rimangono quasi ammaliate dal suo modo di fare, tanto che riesce ad ottenere ciò che si è prefissato.

Un segno che riesce non solo negli affari e nelle relazioni, ma affascinante anche in amore. Con lui il partner si trova coccolato e soprattutto le relazioni non sono quasi mai tese. Un segno veramente particolare all’interno dello zodiaco.

