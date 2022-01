Ci sono piatti che senza alcuni particolari condimenti non avrebbero lo stesso effetto. Come in tanti altri ambiti, anche in cucina i semplici dettagli possono fare la differenza e sorprendere positivamente. Per intuire cosa può rendere speciale una ricetta ci vuole sensibilità e fantasia, oltre che un palato sopraffino.

Infatti, non tutti riescono a diventare degli chef stellati e famosi, ma molti sicuramente sono ottimi cuochi e appassionati di cucina. Potrebbe sembrare semplice preparare un piatto con pochi ingredienti, eppure non è una cosa così scontata e facile.

Le regole dell’arte culinaria sono tantissime e ci vogliono anche anni prima di conoscerle tutte. Però, esistono delle tecniche base, delle preparazioni fondamentali, da cui non possiamo sfuggire.

Rientrano in questa importante categoria le salse madri, indispensabili per realizzarne altre, di diverso tipo. Quella che è sicuramente più diffusa è la besciamella. Senza questo elemento le classiche lasagne, cannelloni, crepes salate, conchiglioni ripieni, ma anche secondi piatti, avrebbero completamente un altro sapore.

Ecco come ottenere una besciamella fatta in casa cremosa e soffice senza burro e latte in poco tempo

Gli ingredienti principali per realizzarla sono burro e farina, nella stessa quantità, con l’aggiunta del latte, caldo o freddo, a seconda della scuola di pensiero.

Non mancano, poi, strepitosi varianti, utili ad accontentare i vari gusti o possibili intolleranze. Anche se siamo convinti che il risultato non sia buono, potremmo tranquillamente sostituire alcuni ingredienti, ottenendo una salsa invidiabile.

Basterà, infatti, sostituirli con ottimo olio extravergine d’oliva, non troppo marcato ed un buon brodo vegetariano, realizzato con cipolle, carote, sedano, pomodoro, zucchine. Potremmo scegliere anche altri tipi di brodi vegetali, ad esempio quello ai funghi, con aggiunta di patate, ma anche quelli a base di pesce. Se non abbiamo il tempo, invece di preparare il brodo, potremmo usare latte di farro o avena.

Le dosi

Rispetto alla classica ricetta, dove troviamo la stessa proporzione tra farina e burro, dovremo invece diminuire la quantità di olio rispetto alla farina. Quindi le dosi saranno:

700 ml di brodo vegetale (oppure di pesce o latte di farro o avena);

60 gr di farina 00;

50 gr di olio extravergine d’oliva;

un pizzico di sale, pepe e noce moscata.

Scaldiamo leggermente l’olio in un pentolino e, a fiamma spenta, uniamo la farina, eliminando i grumi con la frusta. Aggiungiamo sale e spezie, a filo il brodo o latte vegetale, a fuoco basso, fino a fare bollire il tutto, continuando sempre a mescolare. Dopo pochi minuti di ebollizione spegniamo i fornelli e usiamo la besciamella per arricchire i nostri piatti. Dunque, ecco come ottenere una besciamella fatta in casa cremosa e soffice senza burro e latte in poco tempo.

