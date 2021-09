Un cremosissimo e delizioso semifreddo facile da preparare e perfetto per il periodo autunnale

Quando si pensa al menù stagionale di solito ci vengono subito in mente primi e secondi piatti. Durante una cena con degli amici organizziamo il menù alla perfezione con i prodotti di quel periodo. In autunno, ovviamente pensiamo a fichi, melanzane, pannocchie ben mature, pomodori, peperoni o funghi. E utilizzando questi prodotti a Km 0 costruiamo le nostre portate. Ma quando si arriva al momento del dolce non sappiamo mai cosa preparare. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone un dessert gustosissimo a base di nocciole che conquisterà tutti.

Un cremosissimo e delizioso semifreddo facile da preparare perfetto per il periodo autunnale

Il dolce di oggi è un prelibato semifreddo alla nocciola ma con un piccolo twist. Sarà accompagnato da del caramello salato e pop corn.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per 4 porzioni:

60 gr di nocciole;

40 gr di crema di nocciole;

2 cucchiai di zucchero;

25 gr di burro;

50gr di biscotti al cioccolato;

200 gr di panna fresca;

60 gr di latte condensato;

20 ml circa di caramello;

popcorn a piacere.

Procedimento

Cominciamo unendo in una ciotola la panna e il latte condensato, iniziamo a montarli con delle fruste elettriche. Passiamo poi alle nocciole, usando un mixer le tritiamo finemente in modo che rilascino il loro olio. Uniamole poi al composto di panne e latte, aggiungendo anche la crema di nocciole. Aggiungiamo lo zucchero poco alla volta perché se usiamo una crema molto dolce non servirà tutto. Mescoliamo bene fino a raggiungere un composto cremoso.

Ora trasferiamo la nostra crema in uno stampino da plumcake. Oppure se vogliamo fare delle monoporzioni utilizziamo stampini rettangolari singoli. Dopodiché passiamo ai biscotti al cioccolato, frantumiamoli per bene e aggiungiamo il burro fuso per creare la nostra base. Non deve essere troppo compatta come quella della cheesecake. Trasferiamoli nello stampo e schiacciamo bene con l’aiuto di un cucchiaio.

Mettiamo il tutto in congelatore per circa 5 ore. Tiriamolo fuori una decina di minuti prima di servirlo e poi capovolgiamolo. Impiattiamo e serviamo con una cascata di caramello e popcorn. La ricetta per preparare il caramello è consultabile in questo articolo: “Caramello, ecco come farlo e conservarlo in dispensa”.

Ecco, quindi, un cremosissimo e delizioso semifreddo facile da preparare perfetto per il periodo autunnale. Gli ospiti rimarranno a bocca aperta quando serviremo in tavola questo prelibato dolce. Nessun dubbio che tutti ci chiederanno subito la ricetta per poterlo rifare a casa. Questo dolce è proprio la giusta conclusione per una cena stagionale e il modo perfetto per coccolarsi.

Approfondimento

È questa la torta alle mele che si prepara a settembre