Esistono diverse varietà di mele disponibili anche nel nostro Paese. Prime tra tutte la Golden Delicious, dal sapore dolce e la polpa croccante, la Stark Delicious, dal tipico colore rosso intenso, la Gala, dolce e succosa, o la Granny Smith, che rende benissimo nelle insalate grazie al suo sapore leggermente aspro. Nello specifico, però, settembre è il mese delle mele renetta, acidule, zuccherine e profumate. Vengono raccolte in questo periodo, anche se impiegano più tempo a maturare. Ma possono essere già utilizzate per preparare una torta “settembrina” in cui useremo anche l’uva passa, che ha alcune proprietà benefiche piuttosto inaspettate.

È questa la torta alle mele che si prepara a settembre

Ingredienti per uno stampo a cerniera di 26/28 cm

280 g di farina;

200 g di zucchero;

180 g di burro a temperatura ambiente e lasciato ammorbidire fuori dal frigorifero;

4 uova;

4 mele renette;

70 g di uva passa;

50 g di amaretti;

rum q.b.;

1 bustina di lievito vanigliato.

Copertura

1 uovo;

50 g di zucchero;

50 g di amaretti.

Preparazione

Mettere l’uvetta in una ciotolina e coprirla con il rum per trenta minuti. Intanto, ridurre gli amaretti in polvere, sbucciare le mele e tagliarle in parte a dadini e in parte a fettine sottili, per poi coprirle con del succo di limone per non farle annerire.

Lavorare insieme burro e zucchero.

Aggiungere gli amaretti e un uovo alla volta, escluso quello da usare per la copertura.

Versare all’interno dell’impasto le fette di mela tagliate a dadini e l’uvetta, dopo aver rimosso il rum.

Prendere lo stampo e foderarlo con la carta da forno.

Versare l’impasto al suo interno, livellandolo con cura.

Realizzare la copertura

In una ciotola a parte, sbattere l’uovo con lo zucchero, diluirlo con il rum rimasto e aggiungere il resto degli amaretti sbriciolati.

Versare la copertura sulla torta.

Cottura

Infornare a 165° per circa 45 minuti.

Lasciare riposare in forno per quindici minuti circa, con lo sportello prima chiuso e poi aperto per gli ultimi dieci minuti.

Servirla tiepida o fredda.

Buon appetito!

Ma se proprio non si avesse voglia di preparare la classica torta di mele? Beh, ci sono tante altre alternative, che possono essere realizzate anche con le mele renette. Ad esempio, frittelle dolci, sfogliatine, crostate di mele con cannella e lo strudel o l’apple pie: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Se si ama sperimentare un po’ in cucina, meglio ancora allontanarsi dal campo dei dolci. La renetta è l’ideale anche per alcune ricette salate, come il risotto alla mela, o per preparare salse da usare per accompagnare carni come l’anatra.

La frutta da comprare a settembre

È questa la torta alle mele che si prepara a settembre, ma non solo. Chi ama preparare dolci a seconda delle stagioni o dei mesi, deve assolutamente sapere che la frutta (e la verdura) da comprare a settembre. Come agosto, il mese dell’equinozio ci offre un’ampia varietà di frutta o verdura da mangiare singolarmente o da utilizzare come ingredienti per preparare leccornie di ogni specie.

Ad esempio, con i fichi settembrini si possono preparare questi deliziosi biscotti autunnali dal cuore goloso, una vera e propria delizia per il palato.