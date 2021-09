Il benessere del nostro corpo e della nostra mente dipende in gran parte da quello che mangiamo e dalle abitudini giornaliere. Seguire un regime alimentare sano e variegato e uno stile di vita lontano dal fumo e dall’abuso di alcol possono contrastare l’insorgenza di numerose patologie. Per questo è molto importante assumere, mediante l’alimentazione, tutti i micronutrienti fondamentali per la nostra sopravvivenza. Proprio come illustrato nell’articolo “Un pieno di vitamina D con questo contorno tipicamente autunnale contro i dolori articolari”.

Le vitamine, infatti, assicurano il buon funzionamento dell’organismo e alcune di esse contengono importanti proprietà antiossidanti. Queste ultime sono fondamentali per contrastare i radicali liberi responsabili dell’ossidazione e invecchiamento cellulare, nonché di numerose patologie. Ecco allora come preparare un concentrato di antiossidanti in frigorifero per aiutare cuore e cervello a vivere a lungo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In particolare, di seguito illustreremo come preparare la confettura a base di mirtilli neri, ricchissimi di antiossidanti. Infatti, secondo studi accreditati, i mirtilli possono avere notevoli effetti benefici su sistema cardiovascolare. Notevoli sono le prove raccolte riguardo agli effetti positivi sul cuore e sulle arterie. Ad esempio, bastano questi due frutti a colazione per fare il pieno di felicità nel cuore. Inoltre hanno anche un basso indice glicemico, e aiutano a tenere a bada gli zuccheri nel sangue.

Un concentrato di antiossidanti in frigorifero per aiutare cuore e cervello a vivere a lungo

Per realizzare la nostra confettura di mirtilli, per averne a disposizione anche per i prossimi mesi, occorreranno:

1 kg di mirtilli neri;

2 mele tagliate a piccoli quadratini;

succo di un limone

240 ml di acqua.

Per prima cosa lavare i mirtilli e asciugarli in un canovaccio asciutto, versarli in una pentola insieme alle mele, all’acqua e al succo di limone. Far cuocere per 45 minuti circa, avendo cura di mescolare di tanto in tanto per non far attaccare il composto. Per verificare la consistenza della confettura ne faremo cadere un goccio su un piatto, se, inclinandolo, la goccia rimane ferma vorrà dire che la nostra confettura è pronta.

Pertanto, appena avrà raggiunto la consistenza che preferiamo, la verseremo, ancora bollente, nei vasetti precedentemente sterilizzati. Sarà poi il caso di riempire i vasetti fino a 1-2 cm dal bordo e mettere un disco di carta oleata sopra la confettura. A questo punto, chiudere i barattoli e capovolgerli ponendoli su una superficie piana lasciandoli raffreddare.

Nella preparazione domestica di conserve e confetture è necessario seguire le linee guida indicate dal Ministero della Salute per prevenire il rischio di botulismo.

Approfondimento

Scoperto l’incredibile frutto per i mangiatori di carne che pulisce l’intestino e allontana i tumori